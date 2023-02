Er was in januari weer evenveel file op Vlaamse wegen als voor corona

De filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaams Gewest is afgelopen maand opnieuw tot het peil van voor de coronapandemie geklommen. Afgelopen januari was de gemiddelde omvang van de files ongeveer gelijk aan het cijfer van januari 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In januari bedroeg de filezwaarte 755 kilometeruren (equivalent van 100 kilometer file gedurende een uur of 200 kilometer gedurende een half uur) per werkdag. «Dat wil zeggen dat er in de twaalf voorafgaande maanden (februari 2022-januari 2023) elke werkdag gemiddeld 755 kilometer file was gedurende een uur lang», legt Statistiek Vlaanderen uit. Vorig jaar ging het om 556 kilometeruren, in 2019 lag dat cijfer op 754 kilometeruren.

De afgelopen jaren steeg de filezwaarte, met een piek in mei 2018. Daarna daalden de cijfers wat, met een zeer sterke daling vanaf maart 2020 door de coronacrisis. In april 2021 steeg het jaargemiddelde van de filezwaarte voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw.

Vorig jaar

De filezwaarte bedroeg in december vorig jaar nog 726 kilometeruren (equivalent van 100 kilometer file gedurende een uur of 200 kilometer gedurende een half uur) per werkdag. Dat lag hoger dan in november 2022 (gemiddeld 705 kilometeruren), maar lager dan in december 2019 (772). In vergelijking met juli 2019, de laatste julimaand voor het uitbreken van de coronacrisis, lag de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse gewest in juli 2022 zelfs 23% lager.