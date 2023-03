Design toiletten voor kleine badkamers: slimme oplossingen voor ruimtebesparing

In een kleine badkamer kan het een uitdaging worden om een plek te vinden voor een toilet. Dit wil niet zeggen dat je moet inleveren op comfort en functionaliteit. Er zijn gelukkig voldoende oplossingen voor mensen die willen genieten van een design toilet , zelfs als je een kleine ruimte tot je beschikking hebt. In dit artikel bespreken we een aantal ideeën die ideaal zijn voor kleine badkamers. Van een ruimtebesparende hangtoilet tot aan een hoek toilet. Wij hebben een aantal slimme oplossing voor een design toilet in een kleine badkamer, lees dus snel verder!

Ga voor een kleiner toilet

Met een kleine badkamer moet er rekening worden gehouden met het ontwerp. Je wilt tenslotte niet je dag beginnen of eindigen in een ruimte die heel druk en vol aanvoelt. Ga op zoek naar een ruimtebesparend toilet dat past bij het ontwerp van jouw badkamer. Dit zijn toiletten die minder ruimte in beslag nemen dan traditionele toiletten. Voorbeelden hiervan zijn toiletten die minder diep zijn, waardoor ze makkelijker in kleine ruimtes passen. Compacte toiletten hebben ook vaak afgeronde hoeken, waardoor ze visueel minder groot ogen. Daarnaast kun je ook een hangend toilet overwegen waarbij het toilet aan de muur wordt bevestigd, waardoor de vloer vrij blijft. Dit geeft niet alleen meer vloerruimte, maar zorgt ook voor een visueel open en ruimtelijk gevoel. Daarnaast is het schoonmaken van een hangtoilet vele malen eenvoudiger. Vuil kan zich namelijk niet ophopen en alles blijft goed bereikbaar. Er zijn tal van fabrikanten die toiletten maken die minder ruimte in beslag nemen. Het is dan ook de investering waard om goed te oriënteren!

Creëer visueel meer ruimte

Aan de oppervlakte van je badkamer kun je weinig veranderen. Waar je wel invloed op kan uitoefenen is de stijl van het toilet en de rest van je badkamer. Ga voor een stijl die strak en minimalistisch is. Hierdoor zorg je niet alleen ervoor dat het visueel ruimtelijker oogt, het zorgt ook voor rust. Een populaire stijl die hierom bekend staat is de Scandinavische stijl, deze stijl staat bekend om zijn strakke lijnen, onopvallendheid en pure functionaliteit. Gebruik daarnaast veel lichte kleuren, niet alleen voor je toilet, maar voor alle aspecten binnen de badkamer. Hierdoor vergroot je de ruimte visueel. Zorg er ook voor dat je badkamer opgeruimd is en dat je voor alles een plek hebt, je badkamer zal hierdoor veel rustiger ogen en je zal je minder benauwd voelen in een kleinere badkamer.

Optimaal gebruik maken van je ruimte

Maak gebruik van alle ruimte die je hebt in de badkamer. Als je een hoek vrij hebt, kan het een slim idee zijn om een hoek toilet te installeren. Dit toilet wordt, zoals de naam al zegt, in een hoek geplaatst. Hierdoor heb je uiteindelijk minder ruimte nodig en is het ideaal voor een kleine badkamer. Daarnaast zorg je met een hoek toilet ervoor dat het toilet heel toegankelijk wordt, omdat je de manoeuvreerruimte vergroot. Als je een schuin plafond in de badkamer hebt dan kun je hier ook goed gebruik van maken. Met een toilet geplaatst onder een schuin plafond maak je optimaal gebruik van de ruimte en kan het toilet toch goed en comfortabel gebruikt worden. Als je geen schuin dak boven het toilet hebt, kun je deze ruimte ook goed gebruiken om opbergruimte te creëren.

Kies wat voor jou werkt

Elke badkamer heeft een uniek ontwerp en elke gebruiker heeft zijn of haar eigen eisen en behoeften. Wat voor de één werkt hoeft niet per se voor jou te werken. Als je bijvoorbeeld niet graag lang in bad ligt, kun je deze ruimte goed gebruiken om een traditioneel toilet te plaatsen en het bad weg te doen. Of als je van kleurrijke en gedurfde ontwerpen houdt dan is een Scandinavische stijl misschien niet voor jou weggelegd. Het is dus belangrijk om te weten wat jouw wensen zijn en dit mee te nemen in het ontwerp van jouw badkamer en toilet. Doe vooral veel inspiratie op om inzicht te krijgen in jouw wensen en voorkeuren.

Kortom, er zijn verschillende opties voor een design toilet in een kleine badkamer. Houd rekening met het formaat van het toilet, maar ook het soort toilet. Ga jij voor een strak hangtoilet of een hoektoilet? Ook de stijl van het toilet is hierbij belangrijk, een minimalistische Scandinavische stijl is ideaal voor een kleine badkamer! Houd daarbij ook rekening met de daadwerkelijke ruimte van je badkamer, deel de ruimte functioneel in en zorg ervoor dat je toilet daar mooi in past. Met een kleinere ruimte is het ook belangrijk dat deze opgeruimd blijft! Uiteindelijk zal je zelf elke dag gebruik maken van de badkamer, dus volg vooral je eigen stijl en zorg ervoor dat je badkamer voldoende aansluit aan je behoeften! Op deze manier kun je jaren lang genieten van je design badkamer!