Dalende prijzen containertransport: goed nieuws voor de consument

Goed nieuws voor bedrijven die afhankelijk zijn van containertransport: de prijzen zijn sinds het laatste kwartaal van 2022 gedaald. Hoewel er verschillende factoren zijn die bij container transport prijzen beïnvloeden, zoals de brandstofkosten of de logistieke kosten, is de daling vooral te wijten aan het wegvallen van de uitwassen van de coronapandemie. Lange tijd konden transportbedrijven niet volgen, maar de grote postcoronagekte lijkt intussen tot het verleden te behoren. Doordat het verschepen van een zeecontainer goedkoper is geworden, is het nu ook goedkoper om producten uit Azië te importeren.

Uiteraard brengt een container verschepen kosten met zich mee. Een van de belangrijkste factoren is de afstand tussen de ophaallocatie en de eindbestemming. Over het algemeen geldt dat hoe verder de afstand is, des te hoger de kosten voor containertransport zullen zijn. Dit komt omdat het vervoer van goederen over lange afstanden meer tijd, brandstof en andere middelen vereist. Daarbij zullen de brandstofprijzen uiteraard een rol spelen. In mindere mate zal ook de prijs van een zee- of opslagcontainer een rol spelen, net als factoren als de personeelskost en de elementen die de personeelskost beïnvloeden.

Veel factoren beïnvloeden de prijs van containertransport

Een andere belangrijke factor die de prijs van containertransport kan beïnvloeden, is het type goederen dat wordt vervoerd. Goederen die gevaarlijk zijn of die extra zorg nodig hebben tijdens het vervoer kunnen de kosten verhogen. Ook verzekeringstechnisch brengt dit extra kosten met zich mee, waardoor bij een gevaarlijke container verschepen tarieven en kosten hoger zullen liggen. Verder kunnen ook de logistieke kosten van invloed zijn op de prijs van containertransport. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten voor het laden en lossen van goederen, administratieve kosten en douanekosten. Dit zijn allemaal kosten die kunnen worden doorberekend aan de klant en die bijdragen aan de totale prijs van containertransport.

Fluctuerende markt van vraag en aanbod

Verder is de prijs van containertransport ook gewoon afhankelijk van het spelletje van vraag en aanbod. Als er bijvoorbeeld een toename is van de wereldwijde vraag naar containertransport, maar er niet genoeg capaciteit is om aan deze vraag te voldoen, zal dat de prijzen omhoogdrijven. Dit is wat er gebeurde na de eerste coronagolven, toen het herstel van de wereldmarkt zorgde voor een explosieve toename van de transportbehoeften.

Als er meer vraag is dan aanbod, zullen de transportkosten gegarandeerd stijgen. Dat maakt het voor rederijen financieel interessant om meer schepen te laten uitvaren. Het aanbod stijgt en dus zal de prijs opnieuw dalen. En dat is dan weer wat vanaf het laatste kwartaal van 2022 gebeurde: na jaren van hoogtes zonken de prijzen als een baksteen. Prijsdalingen van tachtig procent zijn niet ongewoon.

Container zeevracht tarieven: daling is merkbaar

De gekte die volgde na de coronacrisis lijkt er dus een beetje uit te zijn, maar dat wil echter niet zeggen dat de wereldeconomie in het slop is geraakt. De export is namelijk niet gedaald en draait in veel landen nog steeds op volle toeren. Het lijkt er vooral op dat de rederijen erin slagen om hun containerschepen efficiënter in te zetten. Rederijen die eerder schepen uit de vaart hadden gehaald, hebben ze intussen opnieuw laten uitvaren. Voor de consument is dit alvast goed nieuws.