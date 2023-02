Coolblue opent twee nieuwe Belgische winkels

Coolblue is van plan om dit jaar twee nieuwe fysieke winkels te openen in België. Dat maakte de Nederlandse elektronicawebwinkel, die eerder deze week zijn jaarcijfers voorstelde, bekend.

Volgens topman Pieter Zwart heeft Coolblue er «een uitdagend jaar» opzitten. Door de energiecrisis en de torenhoge inflatie hielden consumenten de hand op de knip. Zo merkte de webwinkel een lagere vraag naar bijvoorbeeld televisies en laptops. Toch slaagde Coolblue erin om de omzet nipt te doen stijgen, met 0,6 procent tot 2,35 miljard euro, vooral gedragen door een «harde groei in Duitsland». De brutobedrijfswinst (ebitda) kende een halvering tot 43 miljoen euro, terwijl onder de streep een verlies van «enkele miljoenen» overbleef.

Het e-commercebedrijf zag onder invloed van de inflatie de kosten dan ook fors oplopen. «Of het nu arbeid, energie of karton is, ik kan eigenlijk geen enkele kostenpost noemen die niet gestegen is», aldus Zwart.

Nieuwe winkel in Mechelen

In België voelt Coolblue ook de impact van de automatische indexering van de lonen. Het Nederlandse bedrijf heeft hier intussen al zowat 800 werknemers, verspreid over drie tv- en witgoeddepots (in Antwerpen, Gent en Nijvel), zes winkels (waarvan vijf in Vlaanderen en één in Brussel) en in het Belgische hoofdkantoor in Antwerpen.

Toch lijken de hogere loonkosten voorlopig geen rem te zetten op de uitbreidingsplannen in België, waar Coolblue dit jaar «op zijn minst» twee winkels wil openen, goed voor een vijftigtal bijkomende werknemers. «Eén zal er in Mechelen komen», zegt Zwart. «Waar de tweede winkel komt, zullen we snel bekendmaken.»

Omzet- en winstcijfers specifiek voor België maakt Coolblue niet bekend, maar volgens Zwart is daar niet meteen een impact in te zien van Amazon, dat in oktober een eigen Belgische webwinkel lanceerde. «Het is geen nieuwe concurrent voor ons. Wij concurreren al jaren met ze in Nederland en in Duitsland», aldus Zwart. «En ik heb nog niet veel van ze gemerkt in België.»