Alle bedrijven en gezinnen in de EU moeten tegen 2030 beschikken over supersnel internet

De bestaande Europese infrastructuur volstaat niet meer om burgers, bedrijven en overheden vlot toegang te geven tot zaken als kunstmatige intelligentie (AI) of virtual reality, die in de toekomst vermoedelijk een grotere rol zullen spelen. Daarvoor is behoefte aan meer bandbreedte met hogere snelheden.

Alleen zijn de investeringen in die infrastructuur voor ’Gigabit connectivity’ duur. De Europese Commissie wil het prijskaartje voor overheden en netbeheerders verlichten door een richtlijn uit 2014 over de uitrol van 5G- en gelasvezelnetwerken aan te passen. De procedure zou worden versneld door administratieve rompslomp zoveel mogelijk te vermijden: zo wil de Commissie vergunningsaanvragen digitaliseren en het overleg tussen lokale besturen en netbeheerders vergemakkelijken zodat ze samen kunnen werken voor de aanleg van onderliggende infrastructuur. Volgens Breton kan er zo gewied worden in 70% van het totale kostenplaatje.

Uitrol 5G en breedband

Daarnaast wil de Commisie dat alle nieuwe of fors gerenoveerde gebouwen over glasvezel beschikken, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen, en gaat het dagelijks bestuur van de Europese Unie de sector raadplegen over de verdeling van de kosten voor de uitrol van 5G en breedband. «De last van deze investeringen wordt steeds zwaarder», zei Breton op een persconferentie in Brussel. «Dat komt onder meer door een laag rendement op investeringen in de telecomsector, de stijging van de grondstofkosten en de energiekosten.»

Volgens financieel persagentschap Bloomberg denkt de EU er al langer aan om grote streamingdiensten zoals Netflix of YouTube mee te laten betalen voor de uitrol van telecominfrastructuur. Telecomoperators vragen daar al jaren naar.