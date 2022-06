Waarom we deze zomer massaal voor vierseizoensbanden kiezen

De verkoop van vierseizoensbanden loopt op wieltjes. Niet onlogisch, voor veel bestuurders is de jaarlijkse wissel van winter- naar zomerbanden tenslotte een karwei waar ze fel tegenop zien. Bovendien heeft de vierseizoensband de afgelopen jaren een technologische revolutie doorgemaakt, waardoor het sindsdien niet meer moet onderdoen voor de reguliere seizoensband. Dit is waarom steeds meer mensen de sprong wagen.

Ook Banden Online merkt een boom in de verkoop van vierseizoensbanden: “Er is al een tijdlang sprake van dubbelcijferige groei bij dit soort wintergoedgekeurde vierseizoensbanden, zeker sinds Michel de CrossClimate in 2015 lanceerde”, klinkt het bij Kevin Castelain, Marketing Director & Deputy Managing Director van Banden Online.

Goedkoop gemak

Iedereen is het erover eens dat de omschakeling van winter- naar zomerbanden voor vervelend gedoe zorgt. Of je vervangt zelf – op eigen risico – de band met een krik en sleutel of je gaat naar de garagist en bent je auto even kwijt, evenals tijd en geld. Met vierseizoensbanden heb je een band die het hele jaar door op je wagen kan blijven zitten. Zo geniet je stressvrij van de overgang van winter naar zomer en bespaar je tegelijk heel wat garagekosten.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering zijn de winters een pak zachter geworden. De winterband was vooral belangrijk om de remafstand op een besneeuwde weg te verkorten en meer grip te krijgen tijdens stevige winterse neerslag. Tegenwoordig kennen we een evenwel steeds minder sneeuw- en vriesdagen, waardoor je de winter ook prima doorkomt met kwalitatieve vierseizoensbanden. Let op: je kiest wel best voor een band met een 3PMSF-certificaat of M+S-label om goede tractie te verzekeren op die enkele jaarlijkse vriesdagen.

Nieuw technologisch jasje

Vroeger hadden vierseizoensbanden niet de beste reputatie: ze zouden slechts een matig afkooksel zijn van een winter- of zomerband. Tegenwoordig is niets minder waar, dankzij technologisch vernuft. Nu bieden de banden daadwerkelijk het beste van twee werelden aan: ze doen het prima op droge, natte én besneeuwde ondergrond. Zolang je geen extreem winterweer gaat opzoeken in de Franse Alpen, kan je erop rekenen dat de nieuwste vierseizoensbanden je veilig door de winter loodsen dankzij hun kortere remafstand en stevige grip. In de zomer slijt je band dan weer niet onder de druk van hoge temperaturen.

Ideaal voor de stad

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en volgens de voorspellingen zal dat aantal alleen maar toenemen. Ook kiezen mensen vaker voor het openbaar vervoer of fiets voor korte afstanden. Ook dat speelt mee in de opkomst van de vierseizoensband: die banden zijn ideaal voor wie grofweg minder dan 15.000 kilometer per jaar aflegt. Als je jouw auto vooral gebruikt in Vlaanderen en Brussel, waar het klimaat gematigd is, zonder gigantisch veel kilometers af te leggen, is de vierseizoensband met andere woorden een ideaal compromis.

