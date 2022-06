Van darmwerking tot spijsvertering en eetlust: hoe bescherm je je darmen voor je op vakantie vertrekt?

Vakantie ... Even alles vergeten. De zomermaanden zijn voor veel Belgen hét moment om op reis te gaan, zowel binnen Europa als naar exotische bestemmingen aan de andere kant van de wereld. Een welgekomen periode om uit te rusten, trekpleisters te bezoeken, te sporten en vaak ook eens anders te eten. Sommige mensen kunnen door de lange afstand en de reis op zich echter last krijgen van acclimatisatie- en spijsverteringsproblemen.

Veranderingen waar je lichaam (nog) niet aan gewend is

Op vakantie gaan, dat is reizen naar een andere plek, een andere omgeving, een ander klimaat en andere eetgewoonten. Ons lichaam is geen machine en het kan soms even duren vooraleer we gewend zijn aan de vele veranderingen. Factoren zoals vermoeidheid, stress, tijdsverschil of de duur van de reis kunnen een impact hebben op ons lichaam. Je hebt zelf wellicht ook al problemen gehad met je spijsvertering, intoleranties of eetlust tijdens de eerste dagen van je vakantie? Dat is geen toeval, maar een kwestie van darmflora. En die problemen kunnen uiteraard ook snel opgelost zijn.

Anticipeer op darmproblemen met een preventieve kuur

Onze darmflora, wat is dat eigenlijk precies? De darmflora is een geheel van micro-organismen in onze darmen dat een belangrijke rol speelt in de spijsvertering en vooral in het beschermen van ons organisme. Zo zitten er (jawel!) meer dan honderdduizend miljard bacteriën in ons lichaam. Sommige gebeurtenissen in ons leven – zowel positief (reizen, zwangerschap enz.) als negatief (stress, slechte voedingsgewoonten enz.) – kunnen onze darmflora beïnvloeden. Zo krijgen we dan op vakantie of in ons dagelijkse leven te maken met buikpijn, verteringsproblemen of diarree. Allemaal kwalen waarop je kunt anticiperen dankzij een probioticakuur voor je vertrek!

Een natuurlijke kuur voor het hele gezin!

Een preventieve kuur met Bactecal D, dat vroeger werd verkocht onder de naam Probiotical D, helpt je om je darmflora weer gezond te krijgen voor je op vakantie vertrekt. Eén capsule per dag volstaat! Bactecal D is het enige D-symbioticum met een combinatie van probiotica, prebiotica en vitamine D3 en wordt door klinische studies ondersteund. Deze preventieve kuur beschermt je tegen schadelijke micro-organismen, herstelt je darmflora en stimuleert de groei van 'goede bacteriën'. Bactecal D bevat geen lactose, gluten of toegevoegde suikers. Het bevat lactobacillen en bifidobacteriën, bacteriën die van nature aanwezig zijn in onze darmflora. Een Bactecal D-kuur is dan ook een natuurlijke kuur die geschikt is voor het hele gezin, en dus ook voor de allerkleinsten, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

