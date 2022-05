Hasselt, het best bewaarde geheim voor cultuurfanaten

Gent heeft de neuzen, Antwerpen de mode en Brugge de geschiedenis. En Hasselt? Die Limburgse hoofdstad ontpopt zich steeds meer als culturele hotspot. Van historische kunst tot mode, design en streetart: de stad aan de Demer zet alle kunsten in de verf met verbluffende expo’s in statige musea of in het straatbeeld. Nog niet overtuigd? Deze vijf artistieke activiteiten in Hasselt trekken je ongetwijfeld over de streep.

60 minuten kunst

Paul Delvaux en James Ensor doen allicht een belletje rinkelen, maar ben je al vertrouwd met de werken van de Belgische kunstenaars Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestyne en Gustave De Smet? Wat die vijf kunstenaars gemeen hebben, is dat ze allemaal topwerken creëerden in de periode van 1850 tot 1950, een tijd waarin het naturalisme, realisme, impressionisme en surrealisme hun hoogdagen kenden. Het Kunstuur wil daarom zo’n dertigtal kunstwerken uit dat tijdsvak, die nog nooit eerder te zien waren in Limburg, op een unieke manier belichten. Daarvoor nodigden ze bekende Vlamingen uit die een uur lang komen vertellen over hun band met de werken. En dat doen ze in het oude stadhuis op het Groenplein, op muziek van Dirk Brossé.

Nog tot 08/01/23 - https://hetkunstuur.com/hasselt

Aaibare sieraden

Van Zuid-Korea tot Australië: overal ter wereld maakt de Belgische kunstenares Lore Langendries furore met haar hedendaagse kunstsieraden gemaakt van natuurlijke materialen, en in het bijzonder dierenhuiden. Daardoor werd haar handelsmerk algauw aaibare kunstobjecten: kunst die uitnodigt om te strelen en te kammen. Daarbij schuwt ze de wilde patronen en imperfecties van een stugge dierenhuid niet. In februari van dit jaar werd Langendries nog gelauwerd met de Young Talent Award tijdens de Henry Van de Velde Awards. Vanaf 12 mei toont ze in de unieke tentoonstelling ‘Please do touch’ voor het gloednieuwe Huis voor actuele Kunst, Design & Architectuur Z33 nieuw en bestaand werk, in een ode aan de tastzin. En oh ja: wees gerust, er moeten voor haar ontwerpen geen dieren gedood worden.

Van 12.05 tot 15.08.22 – www.z33.be

Politiek naakt

Het zal je misschien opgevallen zijn aan de crop tops en naked dresses: naakt mag weer. Of toch niet? Want tepels op sociale media zijn nog steeds een no-go. Maar als je jezelf bedekt met een boerkini kan je je ook aan een storm aan kritiek verwachten. Onthullende én verhullende kleding maakt met andere woorden de meest uiteenlopende meningen los. En dat is niet nieuw. Naakt in de mode is nauw verbonden met actuele vraagstukken en tijdgebonden normen en waarden over het lichaam. Gastcurator Murielle Scherre, oprichter van het lingeriemerk la fille d’O, wil daarom met de expo DressUndress het debat op gang brengen. Dat doet ze aan de hand van invalshoeken van de achttiende eeuw tot vandaag, met ontwerpen van Vivienne Westwood, Walter Van Beirendonck en Versace.

Nog tot 20 november 2022 – www.modemuseumhasselt.be

Artistieke paden

Wil je liever van alle soorten kunst proeven? Laat je dan eens leiden door de blikverruimende KunstRoute, een wandeling langs kunst in Hasselt. De kunststad schotelt je drie opties voor: street art, beeldende kunst of illustratie. De streetartroute werpt een blik op de bloeiende streetartscene, met meer dan 80 werken die verspreid over de hele stad liggen. De beeldendekunstroute leid je naar de beste kunstgalerieën en ateliers en kunst in de publieke ruimte zoals ‘Batapillo’ van Panamarenko. Tot slot focust de illustratieroute zich onder andere op Villa Verbeelding, een plek waar de letteren, illustraties en leesplezier elkaar ontmoeten. Voor elk wat wils!

Altijd beschikbaar- https://www.visithasselt.be/nl/kunstroute

Nachtelijk schoon

Nachtraven die de stad liever ‘s avonds ontdekken mogen zich opnieuw verheugen op Kunstennacht. De tweede donderdag van mei verwelkomen Hasseltse musea, galerieën en kunstenaars bezoekers tot in de late uurtjes. Op zo’n vijftigtal locaties komt de Limburgse hoofdstad helemaal tot leven: baan je een weg van het Z33, naar het Modemuseum, langs prachtige galeries of vlak door de Japanse Tuin heen, waar Fred Eerdekens nieuw werk vertoont. En vergeet onderweg je oren niet open te houden: Grondleggers, jong muzikaal talent uit Hasselt, spelen de pannen van het dak doorheen de stad. Afterparty vanaf 23 uur in Muziekodroom!

Donderdag 12 mei - www.kunstennacht.be