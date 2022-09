De werkdag van India Theunissen: buurtzorgcoördinator

8.30 uur:

Als ik ’s morgens de deur van mijn bureau open, weet ik nooit op voorhand hoe mijn werkdag eruit zal zien maar dat vind ik nu net het boeiende aan mijn job. Ik reageer flexibel op de vragen die er zich voordoen die dag en zoek steeds naar de beste oplossing.

10 uur:

Bewoonster Mariëtte vraagt me of ik even kan langskomen in haar serviceflat. Er is een technisch probleem dat ze graag even wil bespreken. Klantgerichtheid zijn en goed kunnen luisteren, dat heb je dagelijks nodig in mijn job.

11 uur:

Binnenkort mogen we weer activiteiten organiseren voor onze senioren. Ik heb een aantal nieuwe ideeën en die bespreek ik tijdens een kort overleg met onze buurtzorgmanager. Ik krijg de kans om nieuwe dingen uit te proberen en te ondernemen en dat vind ik uitdagend.

12 uur:

Onze senioren houden van het sociaal contact tijdens de maaltijd. Elke middag kunnen ze in ons cafetaria genieten van een driegangen menu. Ik zorg ervoor dat ik op dat moment aanwezig ben om te helpen bij het uitdelen van de maaltijden. Heet geeft me de kans om even te checken hoe het met mijn klanten gaat.

14 30uur:

Om fit te blijven heb ik een dans uitgewerkt voor mijn klanten. Ik leer hen stapje voor stapje de dans aan. De muziek tovert een glimlach op hun gezicht. We lachen heel wat af tijdens onze gezamenlijke activiteiten.

16 uur:

Met mijn collega van de vervoersdienst overleg ik even de specifieke vraag van een klant die we nog binnen kregen via onze planningsdienst. Het coachen van mijn medewerkers is iets wat ik elke dag nodig heb. Samen tot een goede oplossing komen, daar ik krijg ik telkens weer energie van!

17uur:

Voor ik mijn werkdag afsluit, bel ik nog even naar Anna. Anna is 99 maar woont nog zelfstandig in een van onze assistentiewoningen. Zij heeft een vraag over de poetshulp die deze week bij haar langskomt. Omdat ze naar de dokter moet, verplaatsen we het tijdstip van haar poetsafspraak.

Zorgbedrijf Antwerpen is nog op zoek naar medewerkers met oog voor de job én de mensen.

Meer weten?

Bel ons tijdens de kantooruren op 03 431 90 00 of whatsapp ons op 0487 58 67 10.

www.zorgbedrijf.be/vacatures