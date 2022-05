De werkdag van Demi, verpleegkundige

We lopen een dag mee met Demi, verpleegkundige bij Zorgbedrijf Antwerpen.

8:00u

Heel wat van onze bewoners moeten dagelijks medicatie nemen. Als verpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor het beheren van de medicatievoorraad op mijn afdeling. Ik ben een pietje precies, een eigenschap die goed van pas komt bij deze klus.

10:00u

Goede zorg bieden doe je niet alleen. Ik werk samen met collega’s die elk hun specifiek werkdomein hebben. Elke dag hebben wij samen een kort overleg over de toestand van de bewoners op onze afdeling. Als er bepaalde bewoners extra zorg nodig hebben, bespreken we samen de noden.

11:00u

Bij een van de bewoners moet er vandaag een vitaminespuit worden gegeven. Weet je wat ik fijn vind aan mijn job? Ik heb een nauwe band met de bewoners op mijn afdeling. Ik weet wanneer een van hen een mindere dag heeft en probeer dan toch een glimlach op hun gezicht te toveren.

13:00u

Tijd voor een lekkere lunch. Ik geniet van dit moment samen met mijn collega’s. Vaak lachen we heel wat af. Bij mooi weer eten we op het terras en genieten we van de zon en het mooie uitzicht op de tuin.

14:00u

Als onze dokter de afdeling bezoekt, maakt ze altijd even tijd om de patiëntendossiers samen te overlopen. Soms moet de medicatie van een bewoner worden bijgestuurd en dan ben ik meteen op de hoogte.

14:30u

Soms kan het gebeuren dat de gezondheidstoestand van een bewoner plots verandert. In een gesprek met de familie van de bewoner licht ik de mogelijkheden rondextra zorg toe. Ik vind het belangrijk dat de familie weet dat ze steeds bij mij terecht kunnen voor een gesprek.

