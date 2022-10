De mooie carrièreswitch van Florence: tattoo artist op 37

Afgelopen april nam Florences carrière een hele ommekeer. Op 37-jarige leeftijd heeft ze de droom van haar leven verwezenlijkt. Na jarenlang in de paramedische sector te hebben gewerkt, opende zij haar eigen tatoeagesalon, Ryokan Tattoo, in Amay in de provincie Luik. Ze heeft alles zelf geleerd en ging niet naar de kunstacademie. Zelfs in haar stoutste dromen had Florence nooit gedacht dat ze tattoo artist zou worden: "Het leek me niet haalbaar."

De tattoo artist gooide zich niet zomaar van de ene dag op de andere in het ondernemerschap. Florence volgde opleidingen en liep stage. De financiering was een ander paar mouwen. Florence besefte al snel dat ze niet kon rekenen op de financiële steun van traditionele banken. Een leraar vertelde haar toen over microStart. Na drie afspraken werd haar krediet aanvaard. "Ze hebben me een flinke duw in de rug gegeven. Het proces verliep snel en eenvoudig. De adviseurs van microStart zijn zeer menselijk en houden rekening met de situatie van de mensen, in tegenstelling tot de traditionele banken die alleen naar de cijfers kijken, ook al voldoe je aan de voorwaarden", aldus Florence die veel plannen heeft voor de ontwikkeling van haar salon.