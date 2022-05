De 4 lente/zomertrends die je niet wil missen

De klomp: de hipste revival van het seizoen

Opgehemeld door tal van luxemerken en catwalksterren, en dit voorjaar verkrijgbaar in een heleboel toegankelijkere versies. Dit houten model, een echt buitenbeentje in je schoenenkast, bestaat nu in een lichtere, comfortabelere en modernere versie. Kies voor een seventies klomp met hakken of voor een klassiekere platte versie, die makkelijker elke dag te dragen is. Qua afwerking zijn we fan van glad leer, maar ook van retro suède. Puristen zullen dan weer kiezen voor studs. Of misschien val je wel voor een versie versierd met een grote gouden schakel in pure jaren '80-stijl. De klomp wordt dé eyecatcher van je look, dus ga voor een simpele outfit zoals een flare jeans en een wit T-shirt.

Leg de lat hoger voor extravagant comfort

Hoe ga je de hoogte in zonder aan comfort in te boeten? Goed nieuws: je hoeft niet meer te zoeken naar het paar sandalen dat je zomer komt redden. We hebben ze gevonden! Robuust, casual, maar toch chic: deze ultrahippe schoen met XL-zool past bij alles. Of je nu kiest voor een paar muiltjes met een kurken zool of een gladiatormodel met enkelbandje, je schiet sowieso in de roos. Je kan deze trendy schoenen elke dag dragen met een brede, lichtjes ingekorte broek, een gebloemde maxijurk, een leuke short (nog zo'n grote trend deze zomer) en als accessoires een kleurrijke bob of een leuke rugzak.

De sandaal met hak: de glam' toets die we niet meer verwachtten!

Door de boom van sneakers en casual modellen zou je bijna vergeten dat ze bestond. Maar de sandaal met hak is hot deze zomer! Na maanden van joggingbroeken en baskets, dromen we weer van glamour. En er gaat niets boven een mooi uitgesneden model dat de welving van je voet en de finesse van je enkels benadrukt. Deze neochique sandalen zijn echte juweeltjes voor je voeten. Ze bestaan in een suède uitvoering met een blokhak waarmee je urenlang kan rondhollen zonder moe te worden. Een onmisbare aanvulling op zomerjurken, maar ook op broekpakken (een andere blikvanger voor de zomer).

De wedge: je bondgenoot in alle omstandigheden

De wedge is het zomermodel bij uitstek, en de kortste weg naar vakantie. Met hun hoge hakken verlengen ze je figuur en geven ze je een droomsilhouet. Ze zijn praktischer (omdat ze meer stabiliteit bieden), maar nog altijd elegant en sexy. En niet te versmaden: ze ruiken naar warm zand. Draag ze casual met een sjaaltje met motief in je haar geknoopt. Of waag je aan een tot driehoek gevouwen sjaal die je als top draagt.

