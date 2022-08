Dankzij deze 5 tips ga je met plezier naar de fitness

Fitness niet alleen

“Hoezo, niet alleen fitnessen? Je staat toch in je eentje op zo’n toestel te zweten en te puffen?” Wel, niet per se. Bij Basic-Fit kan je namelijk altijd iemand meenemen om te sporten. Een ideale manier om gemotiveerd te blijven sporten. Je kan je sportbuddy uitdagen – wie van jullie doet er het snelst 20 sit-ups -, maar je kan natuurlijk ook samen gezellig kletsen terwijl jullie een aantal kilometers wandelen of lopen op de loopband. Ben je een groepsdier? Maak dan handig gebruik van de live groepslessen die voorzien worden: pilates, zumba, body pump, indoor cycling,.. Er is voor ieder wat wils. Zeggen deze termen je nog niet zo veel? Geen zorgen, alle live groepslessen worden gegeven door gecertificeerde instructeurs waardoor je de begeleiding krijgt die je nodig hebt.

Schakel professionele hulp in

Een fitnesszaal kan overweldigend zijn, en om hierin je weg te vinden kan je bij Basic-Fit ook altijd een hulplijn inschakelen in de vorm van een personal trainer. Samen met deze personal trainer kan je je doelen bepalen, sneller resultaten boeken en het risico op blessures verkleinen. Je kan ook kiezen voor de ‘Personal Online Coach’: via de app kan je advies en hulp krijgen van een gediplomeerde personal trainer. Je krijgt een 12 weken durend, op maat gemaakt trainingsprogramma en advies over voeding en lifestyle. En gedurende die 12 weken overlopen jij en je trainer elke week je resultaten.

Vind je ritme

We hebben het allemaal altijd maar drukdrukdruk en momenten vinden om je te ontspannen of te sporten zijn vaak schaars. Kies daarom een fitnessclub met ruime openingsuren. Wist je dat er clubs bestaan die maar liefst ieder moment van de week open zijn? Ja, dat lees je goed: je kan er dus dag en nacht terecht voor een work-out.

Telesport

Maar goed, soms valt het weer al eens tegen of je hebt gewoon geen zin om je te verplaatsen. Dat is de realiteit. Maar je kan je bezoekje aan de fitnessclub ook afwisselen met een sportsessie in je eigen comfortabele woonkamer dankzij de innovatieve app. Zet die salontafel dus maar aan de kant en haal je flesje water en handdoek er maar bij, want in de app vind je duizenden trainingsprogramma’s en oefeningen die je buiten de fitnesszaal kan volgen.

En ook thuis hoef je niet in je eentje te sporten. Dankzij de app kan je ook virtuele groepslessen volgen. Er zijn meer dan 150 lessen beschikbaar: aerobics, yoga, boksen, bootcamp of een heuse dance party. Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een virtuele groepsles van. En ze zijn altijd beschikbaar.

Zorg voor een realistisch doel

Onthoud dat sporten leuk moet zijn en geen opgave, en leg de lat niet te hoog zodat je het volhoudt. Voel je niet schuldig als je eens niet in de fitness geraakt, maar zoek uit wat er mogelijk is voor jou waardoor je dankzij het sporten plezier beleeft en tegelijkertijd aan je gezondheid werkt. En niet alleen je lichaam zal sterker worden, ook je mentale gezondheid zal een serieuze energieboost krijgen.

Maak van fitness jouw basis. Voor een Basic-abonnement betaal je 19,99€ per 4 weken en voor het Premium-abonnement betaal je 29,99€ per 4 weken. Met het Premium-abonnement kan je trouwens een sportbuddy meenemen naar elke locatie. Op basic-fit.com vind je meer informatie, of spring eens binnen in een sportclub in je buurt.