Actrice Jennifer Heylen opent ogen

De ngo Licht voor de Wereld heeft een nieuwe ambassadrice en het is niemand minder dan Jennifer Heylen. De actrice is niet alleen supergrappig als jurylid in De Slimste Mens ter Wereld, ze wil met haar ambassadeurschap de organisatie meer in de spotlights zetten. Met ’Schenk zicht, schenk liefde’ roept ze op om dit najaar voldoende geld in te zamelen om 10.000 cataractoperaties mogelijk te maken.