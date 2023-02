Yes! Ariana Grande is terug: luister hier het nieuwe nummer met The Weeknd

Ariana Grande maakt een muzikale comeback nu ze (opnieuw) een nummer met The Weeknd heeft uitgebracht. Dit keer kwamen ze met een remix van The Weeknds ‘Die For You’, dat eerder in 2016 uitkwam. Beluister de nieuwe versie hieronder.

Ein-de-lijk, klonk het bij de fans, nu de 29-jarige Ariana Grande na meer dan een jaar weer een nieuwe single heeft uitgebracht. De Amerikaanse zangeres is momenteel volop bezig met de opnames van ‘Wicked’, de langverwachte film gebaseerd op de Broadway-musical. Ze zal hierin de rol van de heks Glinda vertolken. Hierdoor neemt de popster even een pauze van muziek, maar dat zorgde al voor enige kritiek bij haar luisteraars. «Ze heeft ons verlaten», laat een fan online weten. Iemand anders zegt dan weer: «Het is duidelijk dat ze klaar is met muziek maken.» Grande laat al snel weten dat dit niet het geval is. Ze deelde een video op TikTok waarin ze ‘Somewhere Over The Rainbow’ zingt. In de tekst benadrukte ze dat ze zich niet heeft teruggetrokken uit de muziekwereld, maar het alleen superdruk heeft met de opnames van de film.

@arianagrande wanted to sing you a little something but don’t want to sing anything that is not “Ozian” at the moment :) keeping to my little bubble for now … done with lots of love. ♬ original sound - arianagrande

Drie dagen geleden plaatste de zangeres een video op Instagram waarin ze meezingt met ‘Die For You’, een van de nummers van The Weeknds laatste album ‘Starboy’. Grande is daarin te zien met een koptelefoon op haar hoofd, terwijl ze meerdere tracks knipt en aan elkaar monteert op haar computer. «Schreef en nam een vers op voor mijn vriend na een dag van 14 uur op de set. Deze bepaalde uitzondering moest gemaakt worden...», zo luidt haar bijschrift bij de post. Over één ding leken alle fans het eens: een nieuwe hit is in aantocht.

Dat het duo echte hits kan scoren is dan ook geweten. Zo werkten ze afgelopen jaren samen aan een remix van The Weeknds ‘Save Your Tears’ en aan twee nummers van Ariana Grande: ‘Love Me Harder’ en ‘Off The Table’. Hun samenwerkingen belandden eerder al in de wereldwijde hitlijsten. Dat belooft alvast voor de ‘Die For You Remix’, beluister de collab hier: