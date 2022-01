Voor het eerst in dertig jaar meer vinyls dan cd’s verkocht in VS

De vinylverkoop overtrof vorig jaar de cd-verkoop in de Verenigde Staten, en dat voor het eerst in dertig jaar. Volgens gegevens van Billboard maakte vinyl in 2021 iets meer dan 50% uit van de totale fysieke verkoop op de Amerikaanse markt.

Ook werden vorig jaar 51,4% meer vinylplaten verkocht in de VS, goed voor een totale verkoop van 41,72 miljoen vinylplaten. Ter vergelijking: in 2020 was dat nog 27,55 miljoen. Bij de meestverkochte vinylplaten horen ‘30’ van Adele, ‘Red (Taylor’s Version)’ van Taylor Swift en ‘Sour’, het debuut van Olivia Rodrigo.

Ook in het Verenigd Koninkrijk boomt de vinylverkoop volop: volgens British Phonographic Industry (BPI) ging het vorig jaar om het hoogste cijfer sinds 1991. In 2021 werden meer dan vijf miljoen vinylplaten verkocht in het VK, een stijging van 8% ten opzichte van 2020. De vinylverkoop had een aandeel van 23% in de totale albumverkoop op de Britse markt. Het is het veertiende jaar op rij dat de vinylverkoop er in stijgende lijn gaat.

Populairder bij Gen Z’ers dan bij millenials

Verrassend: volgens een studie van MRC Data blijkt dat Gen Z’ers meer vinylplaten kopen dan millennials. Bij een recente bevraging van 4.041 mensen gaf 15% van de Gen Z’ers – mensen geboren tussen 1997 en 2012 – aan een vinylplaat gekocht te hebben in de voorbije 12 maanden, tegenover slechts 11% van de millenials.