SPOT ON. UMM: «Ik zoek graag het onverwachte op»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan UMM, een Gentse groep rond muzikante en producer Lise Daelemans.

Wie is UMM?

UMM is het project van songwriter en producer Lise Daelemans. Samen met haar vierkoppige band speelt ze alternatieve pop met sterke grooves, meerstemmige vocals, dromerige gitaren en een gulzige portie synths. Als invloeden noemt de band Julia Holter, Warpaint en Beach House. UMM heeft twee EP’s op haar naam staan: ‘The Good Side’ en ‘Libra’. Op 21 oktober kwam daar een eerste langspeler bij: ‘Deep Sea Diver’. Sinds kort treedt Lise ook met UMM op als soloset.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Lise Daelemans: «De liefde voor muziek is me met de paplepel ingegeven door mijn ouders. Vanaf het moment dat mijn papa me gitaar heeft leren spelen, ben ik nummers beginnen te schrijven. Ik was er elke week mee in de weer, op kot of in de weekends thuis. Na mijn studies en loopbaan van twee jaar als logopediste, heb ik de sprong gewaagd om één jaar voltijds met muziek bezig te zijn. En dat is uiteindelijk veel langer geworden.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Bij UMM kan je nooit van tevoren weten welke wending een nummer zal nemen. Luisteraars zeggen dat onze muziek catchy is, maar ook verrassend. Dat onverwachte zoek ik graag op. Ik blijf graag geprikkeld tijdens een nummer en hou niet zo van onnodige herhaling.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Warpaint, Eefje de Visser, Little Dragon, Beach House, Hundred Waters»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij je aankomst daarboven?

«Er bestaan zo veel prachtige albums. Nu schiet ‘The Reminder’ van Feist me te binnen. Ik heb lang geleden een kopietje gemaakt voor mijn oma lang geleden. Ook zij was fan. Dan kunnen we samen in de hemel nog eens luisteren.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Samen met mijn band op een internationale tournee gaan. We hebben al korte tournees gedaan en die waren zo tof om te doen. Ik ben ook enorme fan van KEXP en Tiny Desk. Daar een keer te gast zijn voor een live sessie is een droom.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mijn ouders, mijn band: Jonas Everaert, Roos Denayer, David Broeders, Hanne Vandekerckhove, stuk voor stuk prachtige mensen en muzikanten. Producer en mixer Brecht Plasschaert om het album naar een hoger niveau te tillen. Jens Paeyeneers en Ben Tanghe voor de inspirerende cowriting. En melig of niet, mijn lief Ruben voor de steun, humor en feedback!»

‘Deep Sea Diver’ is uit in eigen beheer. UMM stelt haar debuutplaat voor op 17/11 in de Blikfabriek in Hoboken, op 18/11 in GC De Kroon in Sint-Agatha-Berchem, op 21/11 in De Kuub in Mechelen en op 2/12 in Snuffel Hostel in Brugge.