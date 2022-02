SPOT ON. Hands In Motion: «Het feit dat percussie centraal staat in onze muziek is uniek»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het percussietrio Hands In Motion, dat vorige week debuutplaat ‘Dawn’ loste.

Wie zijn Hands In Motion?

Hands In Motion is een percussietrio van muzikanten Simon Leleux (Fabrizio Cassol / I Silenti, Refugees for Refugees), Robbe Kieckens (Lamekan Ensemble, Myrddin De Cauter) en Falk Schrauwen (Compro Oro, Echoes of Zoo). Darbuka, gongs, berimbaus, kalimbas, pandeiro, riqq, doholla, bendirs, udu…: al deze traditionele instrumenten vormen het speelterrein van de drie virtuozen en worden ingezet in hedendaagse arrangementen, met urbane effecten en elektronische soundscapes. Een queeste naar melodische percussie en trancy groove.

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Falk Schrauwen: «Het begon allemaal toen Robbe en Simon in Istanboel Ottomaanse muziek speelden en spelenderwijs de melodische aspecten van hun percussie verkenden in hun improvisaties.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Eerst en vooral is het feit van percussie centraal te zetten uniek en opent het veel mogelijkheden tot een heel persoonlijk verhaal. Wij combineren de beheersing van instrumenten en repertoire van verschillende tradities met een smaak voor vernieuwende sound.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Philip Glass, Steve Reich, muziek van verschillende tradities met soms een mystieke inslag.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Dat onze muziek compromisloos kan blijven en toch diepe emoties kan losmaken bij een groot publiek.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Lynn Dewitte, Zephyrus Records, Frederik Segers, Thomas de Pauw, Bram Moony, Muziekpublique, La Venerie, CC Brugge.»

Hands In Motion treedt op 27 februari op in muziekclub ’t Ey in Belsele.