SPOT ON. Camille Camille: «Ik heb een zwak voor folkmuziek uit de jaren 60 en 70»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan Camille Camille. De Brusselse singer-songwriter loste deze maand haar debuutplaat ‘Could You Lend Me Your Eyes’.

Wie is Camille Camille?

Camille Camille is het muzikale project van Camille Willemart, die momenteel in het Duitse Leipzig woont. Ze leerde haar eerste gitaarakkoorden van haar moeder. Op 18-jarige leeftijd, toen ze een jaar aan de zuidkust van Engeland verbleef, ging ze voor het eerst de straat op. In 2019 schopte Camille Camille het tot de finale van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel met haar debuutsingle ‘Strawberry Moon’. Ondertussen bracht de twintiger een single uit met Sam de Nef, naast een resem eigen singles. Haar werk werd uitstekend onthaald: zo was ze één van de revelaties in het legendarische radioprogramma ‘Duyster’.

Camille Camille: «Mijn debuutplaat bestaat voornamelijk uit gitaar en stem en is geïnspireerd door de natuur, menselijke relaties, dromen en zonder twijfel, de liefde. Sommigen beschrijven het als dromerige of alternatieve folk, maar ik noem mijn muziek meestal melancholische rustgevende folk waarin ik hoop en melancholie probeer samen te brengen.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Als kind zong ik in het kinderkoor van mijn moeder. Ik hield altijd al van zingen, maar toen ik opgroeide, lag er thuis echt amper muziek op en we gingen ook nooit naar concerten, dus het verlangen om zangeres of muzikante te worden is nooit aan mij voorgesteld geweest als een mogelijk carrièrepad. Ik kende klassieke muziek van mijn jaren op de academie, waar ik fluit en piano leerde spelen. Pas later, toen ik 17 of 18 was, ontdekte ik de wereld van de muziek met zijn veelheid aan genres, en één waar ik een groot zwak voor bleek te hebben: folkmuziek uit de jaren 60 en 70. Die muziek heeft een grote invloed gehad op mijn droom om mijn eigen liedjes te schrijven en die uit te voeren op een zo oprecht mogelijke manier. Ik begon drie jaar geleden op te treden als Camille Camille en snel daarna werd ik nogal onverwacht één van de negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2019. Het jaar nadien mocht ik in heel wat voorprogramma's van grote artiesten spelen, in de mooiste zalen van het land.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Het is altijd erg gewaagd om zoiets te zeggen, maar ik hoop natuurlijk de harten te winnen van het publiek van artiesten die ik bewonder, zoals Jessica Pratt, Aldous Harding, Alice Phoebe Lou of de tijdloze Linda Perhacs en Vashti Bunyan.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Zo breed mogelijk groeien qua fanbase. Ik wil op alle plekken gaan spelen die ik maar kan bedenken, en dan nog eens verder! Ik heb zeker ook ambitie om het buitenland te veroveren, en dan nog liefst in zo intiem mogelijke settings. Ik wil ook graag meeschrijven aan muziek voor een serie of film. En misschien een samenwerking met Tamino?»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mijn mama, papa en broers om altijd al in mij te geloven. Mijn lieve piraat voor het creëren van mijn visuals met zoveel liefde sinds dag één! Anders Lagerfors, de ongelooflijke man en getalenteerde producer met wie ik heb samengewerkt voor de plaat, die ook steeds in mijn muziek geloofde. Mijn lieve huisgenoten voor hun steun, liefde en gezelschap de laatste maanden, aangezien de laatste paar weken zeer belangrijk zijn geweest in het afwerkingsproces van het album (ook omdat de helft ervan in mijn slaapkamer werd opgenomen vanwege de coronacrisis). En natuurlijk mijn geweldige manager en label On The Level voor het helpen met mijn onvermogen om mezelf te organiseren en het geloof in mij en mijn project.»

Camille Camille speelt op 19 november haar releaseshow in de Botanique in Brussel.