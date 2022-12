SPOT ON. Aki: «Een goeie samenhang is heel belangrijk om eerlijke muziek te brengen»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan aki, het jonge jazzcollectief rond drumster en componiste Anke Verslype.

Wie is aki?

Aki is een jong jazzcollectief uit Antwerpen rond Anke Verslype. De drumster en componiste heeft een poos bij verschillende bands gedrumd, zoals Fortress, Whilla Whisper en An-Sofie Noppe.

Anke Verslype (foto rechts): «Songs en improvisatie staan centraal. De bezetting bestaat uit harp, gitaar, bas en drums en voor ons debuutalbum worden we vergezeld door Joachim Badenhorst op klarinet.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«We hebben elkaar leren kennen op het conservatorium van Antwerpen. Bij wijze van afstudeerproject introduceerde ik aki. De bedoeling was dat dit meer moest worden dan enkel een afstudeerproject en dat we daar later ook nog mee verder zouden gaan. Na de masterproef stond er een opnamedag gepland in de Bijloke, waar we onze EP ‘Niobe’ opnamen. Die werd opgepikt door Klara en zo is de bal aan het rollen gegaan.»

«Ik studeerde midden in de coronaperiode af. Wat concerten of het lanceren van een nieuw project betreft, was dat geen gemakkelijke periode.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Er wordt vaak gezegd dat de combinatie van de instrumenten een ‘unieke bezetting’ vormt. Zelf ga ik gewoon altijd op zoek naar klanken die ik mooi vind en mensen die bij elkaar passen om mee samen te werken. Een goeie samenhang in de groep is heel belangrijk om eerlijke muziek te brengen, daar ben ik van overtuigd.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Waar andere mensen ons al mee vergeleken: Jakob Bro, Paul Motian, Anat Fort, Ruben Machtelinckx.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij je aankomst daarboven?

«Hmm. Ik vind steeds hetzelfde liedje moeten horen verschrikkelijk, dus ik zou die plaat sowieso vervloeken. Misschien liever stilte en dan zing ik wel liedjes in mijn hoofd.»

Welke eigen song zou je bestempelen als je ‘signature song’?

«‘Eri’, de tweede single die we uitbrachten. Daarin staat de melodie heel centraal en wordt errond vooral geïmproviseerd, al blijft de melodie constant doorgaan. Ik heb een zwak voor melodieën die je kan blijven meezingen.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Ik hoop dat ik altijd met muziek bezig blijf en dat ik er misschien ooit kan van leven. Ik wil me ook blijven heruitvinden en steeds nieuwe dingen blijven ontdekken in het componeren en het spelen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Benny van W.E.R.F. Records om deze plaat mee waar te maken. Iedereen van Jazzlab die ervoor gezorgd heeft dat we een prachtige tournee mogen doen. Iedereen van aki en zeker Willem: dankzij hem gaan we altijd tot het uiterste. En natuurlijk Lorenz, mijn man en rots in de branding.»

Het debuutalbum van aki, ‘nader’, is nu uit bij W.E.R.F. Records. Aki speelt op 1 december in muziekcentrum Track* in Kortrijk, op 2 december in cultuurcentrum Het Perron in Ieper en op 4 december in kunstencentrum KAAP in Oostende.