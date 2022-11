SOUNDCHECK. XINK is herrezen: «Raar dat ‘De Vriendschapsband’ na twintig jaar nog steeds aan populariteit wint»

Vier AB-concerten die in een mum van tijd uitverkocht waren, een optreden in Amsterdam in februari én een nieuwe single: XINK 2.0 is een feit. De gebroeders Meukens en Valkiers, die als tieners op de zesde plaats eindigden op het allereerste Junior Eurovisiesongfestival, zijn intussen prille dertigers. Frontman Jonas Meukens, sinds begin vorig jaar trotse papa van zoontje Gust, geeft tekst en uitleg bij de verrijzenis van XINK.

Dag Jonas! De comeback van XINK is een inslaand succes: vier concerten in de Ancienne Belgique. Hadden jullie zo’n overrompeling verwacht?

Jonas Meukens (foto tweede rechts): «Helemaal niet. Ik was al heel gelukkig geweest als we erin geslaagd waren om één Ancienne Belgique uit te verkopen. Dat alle tickets voor het tweede concert op anderhalf uur tijd de deur zouden uitgaan, hadden we nooit durven te denken. En ik hoorde pas dat de derde AB-show ook uitverkocht is (net als het vierde concert intussen, nvdr.): niet normaal.»

De comeback komt een beetje uit het niets: vanwaar die beslissing om XINK nieuw leven in te blazen?

«Dankzij Studio Brussel en meer bepaald Thibault Christiaensen, die bij Equal Idiots speelt. Thomas, onze gitarist, heeft alle platen van Equal Idiots geproducet. Op een mooie dag waren ik en Thomas op café pintjes aan het drinken met Thibault, tot ineens het idee opborrelde om iets te doen rond XINK. Het enthousiasme groeide, en Thibault stelde voor om dat vage plan voor te leggen aan Stijn Van de Voorde in de StuBru-podcast ‘De Popcast van de Week’. Voor we het wisten zaten we als gast in de show. De reacties waren overweldigend. Dan zijn we het gesprek met de andere groepsleden aangegaan, om te polsen of zij een reünie zagen zitten. Voor het eerst in jaren stond iedereen ervoor open en vielen de puzzelstukjes in elkaar. Niet veel later volgde een verkennende repetitie, om af te tasten of er nog iets van chemie was. Die was er, en de rest is geschiedenis.»

De comeback is dus begonnen als een uit de hand gelopen cafégrap?

«Absoluut.»

Voelt het niet raar om als dertiger teksten te zingen die door een puber op papier zijn gezet?

( lacht ) «Zeker en vast. Als we nu aan het repeteren zijn, ben ik me er wel van bewust dat sommige teksten heel vreemd klinken. Al dat geklaag over school was toen een beetje de sign of the times , maar dat moet ik durven te omarmen.»

Zal er gesleuteld worden aan de oude nummers?

«Dat weten we nog niet, we zijn momenteel volop aan de set aan het werken en elk nummer apart onder de loep aan het nemen. Ik denk niet dat ik veel aan de lyrics zal sleutelen, maar muzikaal houden we alle opties open. Als we een bepaald stuk niet meer tof vinden klinken, zullen we er een draai aan geven.»

«We willen onszelf ook wat uitdagen, want het XINK-repertoire bestaat niet uit de moeilijkste songs: vier akkoorden, en dat is het. Het moet voor ons ook een beetje interessant blijven – zonder de oude nummers te verloochenen.»

Jullie grootste hit, ‘De Vriendschapsband’, is door de jaren heen uitgegroeid tot het anthem van een generatie. Het wordt nu nog steeds gedraaid op feestjes en iedereen zingt de tekst luidkeels mee. Hoe verklaar je het succes van die hit?

«Da’s moeilijk te verklaren natuurlijk. Ik heb het gevoel dat dat nummer na twintig jaar nog steeds aan populariteit wint. Heel raar. Ik vermoed dat veel huidige millennials opgegroeid zijn met ‘Eurosong for Kids’, waarvan we de eerste editie gewonnen hebben in 2003. Daardoor mochten we België vertegenwoordigen op het allereerste Junior Eurovisiesongfestival. Wellicht wekt die liedjeswedstrijd veel nostalgie op bij die generatie.»

Tot slot: hoe ziet de toekomst eruit voor XINK? Is dit een eenmalige reünie of zijn jullie definitief terug?

«Aanvankelijk was het de bedoeling om enkel een paar reünieshows te doen, maar door de overweldigende respons houden we nu alle opties open. Het is moeilijk te zeggen wat de toekomst zal brengen.»

Komt er nieuw materiaal van XINK? Een nieuw album bijvoorbeeld?

«We zijn momenteel aan het jammen met de band; ik kan me voorstellen dat er wel nieuw materiaal voor XINK zal ontstaan in het repetitiekot. Maar we gaan niets forceren, het moet goed voelen.»

Die jamsessies hebben inderdaad iets opgeleverd, want vorige week loste XINK na vijftien jaar een gloednieuwe single: ‘Misschien’. De AB-concerten van XINK op 23/2, 24/2, 23/3 & 27/3 2023 zijn hopeloos uitverkocht.