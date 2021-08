Paradise City verwelkomt na twee jaar weer festivalgangers

Het Kasteel Ribaucourt is opnieuw plaats van afspraak voor iedereen die de geannuleerde editie van vorig jaar moest missen. De organisatoren hebben alles in het werk gesteld om de 5.000 bezoekers die kunnen bewijzen dat ze Covid Safe zijn, te verwelkomen met een affiche vol elektronische muziek.

Paradise City vindt dit weekend plaats op het domein Ribaucourt in Perk. Het festival krijgt nog meer dan andere jaren een bijzonder cachet, aangezien het een van de enige is die deze zomer in België kunnen doorgaan. «Ons hart gaat uit naar het hele Pukkelpop-team dat hun festival last minute heeft moeten annuleren. Gelukkig kunnen wij door onze beperkte omvang (gemiddeld 8.000 bezoekers per dag) aan de nieuwe regels voldoen. We zijn ons uiteraard bewust van onze verantwoordelijkheid als eventorganisator», zegt Gilles De Decker, organisator van het festival.

Covid Safe

Natuurlijk zijn er enkele basisregels waaraan de festivalgangers zich moeten houden om binnen te mogen. «Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het festival is dat iedereen naar Paradise City moet kunnen komen, of ze nu volledig gevaccineerd zijn of niet», legt Gilles De Decker uit. Je wordt toegelaten op het terrein met een certificaat van volledige vaccinatie, een herstelcertificaat dat 10 dagen na de datum van de eerste positieve PCR-test ingaat en 180 dagen na die eerste positieve test eindigt, een negatieve PCR-test die 48 uur geldig is, of zelfs een negatieve snelle antigeentest die 24 uur geldig is. Kies je voor die laatste optie, dan moet je je op het festival laten testen. Dat kan bij de ingang. Elke dag zullen 2.500 tests beschikbaar zijn voor 15 euro. De certificaten vind je in de CovidSafeBE-app. Mondmaskers en social distancing zijn trouwens verplicht bij aankomst.

Ambitieuze affiche

Op de affiche staan dit jaar weer heel wat nationaal en internationaal geroemde dj's. Âme, Adriatique, Axel Boman, Nico Morano, Kink, Moodymann, Kerri Chandler, Acid Pauli, AliA, Lola Haro en Susobrino zijn maar enkele van de tachtig artiesten die dit weekend naar Perk afzakken. Het Belgische duo 2manydjs sluit het festival zondagavond met een knal af, twee jaar nadat ze voor het laatst op Paradise City speelden.

De camping is al uitverkocht, net als de combitickets en de dagkaarten voor zaterdag. Maar er zijn nog tickets voor vandaag en zondag. Of je kan last minute je slag slaan op TicketSwap.