Opnieuw 19 namen toegevoegd aan Pukkelpop-affiche

Aan de line-up van vrijdag worden ascendant vierge, het Berlijnse trance dance producersduo DJ HEARTSTRING, de Antwerpse globetrotter/dj Farrago, de Britse pop-punk van Hannah Grae, Identified Patient, TikTok-ster Nessa Barrett en Rolo Tomassi toegevoegd. Zij staan op vrijdag samen met The Aces, You Me at Six en Zulu tussen de headliners Billie Eilish, Yungblud, Boygenius en M83.

Ook aan de line-up van zaterdag wordt er met Julie en Osees, schizofrene scumpunk garageband rond psychic warrior John Dwyer en Bou, gesleuteld aan de affiche, waarop Angèle, Limp Bizkit, 2manydjs, Ben Böhmer, Bicep, Joost en Rema reeds stonden.

ADF Family, flowerovlove, Mother Mother, Oliver Malcolm, Scowl en tot slot, Teki Latex mogen op de laatste festivaldag nog komen opdraven in Kiewit. Tickets voor Pukkelpop 2023, dat dit jaar van 17 tot 20 augustus plaatsvindt, zijn te koop via tickets.pukkelpop.be.