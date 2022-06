The Killers leggen optreden stil om zich te ontfermen over bejaarde crowdsurfer (video)

De Amerikaanse rockband The Killers heeft zaterdagavond een optreden in het Britse Manchester stilgelegd om zich over een bejaarde crowdsurfer met een hoofdwonde te ontfermen.

Op beelden is te zien hoe de security de kwieke senior vlak voor het podium over de dranghekken tilt. Hij heeft een bloedende hoofdwonde, die meteen wordt verzorgd door het personeel. Frontman Brandon Flowers merkt de oudere heer op, wandelt het podium af en slaat een praatje met de man.

Vervolgens omhelst de zanger hem innig. Daarna gaat hij weer het podium op en spreekt de massa toe: «Billy probeerde te crowdsurfen. Hij ziet er 68, 69 jaar uit», lacht Flowers. «Ik vroeg: Billy, wat ben je aan het doen? Weet je wat hij antwoordde? ‘Ik ben aan het genieten’.»

Fan op de drums

De grote tournee van The Killers volgt na hun recente albums ‘Pressure Machine’ en ‘Imploding The Mirage’. De tour eindigt deze week met twee optredens in Dublin. De band pikte vorige week tijdens hun optreden in Falkirk nog een fan uit het publiek om achter het drumstel van Ronnie Vannucci plaats te nemen en mee te drummen op ‘For Reasons Unknown’.

The Killers staan overigens op zondag 3 juli 2022 op Rock Werchter. Voor de Red Hot Chili Peppers het festival afsluiten, zal de rockband op het hoofdpodium de festivalgangers laten meebrullen met hits als ‘Mr. Brightside’, ‘Somebody Told Me’ en ‘Human’.