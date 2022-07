FESTIVAL. Extra vette editie van Dour viert de bevrijding in stijl

De organisatie van het Dour Festival beloofde dit jaar een XXL-editie. Het muziekfestival, dat plaatsvindt van woensdag 13 tot en met zondag 17 juli, werd in 2020 en 2021 geschrapt. Bij een normale editie duurt het Dour Festival vijf dagen lang en ontvangt het ongeveer 250.000 mensen. Nieuw is ook dat het eigenlijke festival voorgegaan wordt door een gloednieuw evenement, het Dour Campfest. Dat vindt plaats van 11 tot 13 juli. De toegang is gratis voor iedereen die een vijfdaags ticket had voor Dour Festival 2020 en/of 2021.

Tiptoppe hiphop

Van de Last Arena over het gloednieuw podium La Chaufferie tot de Balzaal: de organisatie van Dour zet dit jaar de grove middelen in om de opgelopen schade na twee afgelaste edities in te halen. De Boombox, de grootste tent van Dour, wordt het decor voor hiphop – zowel van vaderlandse als van buitenlandse bodem. De Brusselse hiphopgrootmeester Zwangere Guy zal met STIKSTOF – dat onlangs nog een weergaloze set afleverde op Rock Werchter – de tent slopen op de laatste festivaldag. Op voorwaarde dat die sloopwerken nog niet voltrokken werden op voorgaande dagen door onder andere «één van de prinsen van de Belgische rap» Hamza en Caballero & JeanJass. Ook internationale sterren zoals GoldLink, Rico Nasty, Benny The Butcher en Princess Nokia zullen de grondvesten testen op stabiliteit. Net als de meest fonkelende Franse sterren van het moment, zoals Gazo, OBOY en Josman. ’s Avonds transformeert de Boombox in een groot elektropodium, met optredens van Sub Focus, Vladimir Cauchemar, DJ EZ en Mandragora.

Werelds gitaarwerk

Afspraak op 17 juli in Le Labo voor wie smult van gitaarwerk. Daar zal eerst Bryan’s Magic Tears je met hun Parijse shoegaze en dreampop in een ninetiestrip doen belanden, waarna de ‘fucks’ je rond de oren vliegen doorheen de verknipte Britse punk en garage van Warmduscher. De vijf Londense vrouwen van Los Bitchos brengen vervolgens een sixtiessfeertje naar Dour met een zonnige mix van psychedelische cumbia en garage. Molchat Doma serveert ijzige Koude Oorlog-postpunk, made in godbetert Wit-Rusland, waarna het Londens acid-jazztrio MADMADMAD de tent mag afsluiten.

In diezelfde tent belichamen de Engelse rapper en dj Shygirl, de Amerikaanse zangeres Dorian Electra, de Berlijnse elektronicasmid LSDXOXO en de elektronische jammers van Teto Preto uit São Paulo dan weer het avantgardegenre, hyperpop of queer artiesten op 14 juli.

Liefhebbers van knetterende elektronica komen dan weer aan hun trekken in De Balzaal. Daar maken onder meer Ben Böhmer, Laurent Garnier, NTO, DJ Koze en onze eigenste Amelie Lens hun opwachting.

België boven in La Petite Maison dans la Prairie

Over Belgisch rastalent gesproken: zoals elk jaar gaat Dour Festival er prat op om ook een flink aantal bekende en minder bekende artiesten van eigen bodem op de affiche te kwakken. Dit jaar krijgt het leeuwendeel onderdak in La Petite Maison dans la Prairie, met onder meer de bezwerende, sensuele pop van Sylvie Kreusch, de opzwepende elektro van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, zangeres en producer MEYY, het jazzkwartet Commander Spoon, hoofdstedelijke elektrojazz van TUKAN, de instrumentale Brusselaars van ECHT! en Glass Museum, een al even fascinerend instrumentaal duo uit Doornik. Voorts valt verspreid over de podia nog meer Belgische muziektrots te ontdekken, zoals Avalanche Kaito (17/7, 14u45 in Le Labo) en Frenetik (15/7, 20u30 in La Chaufferie). De Belgische headliners Roméo Elvis (17/7, 19u30) en Angèle (16/7, 22u) zorgen dan weer voor een feestje voor het hoofdpodium.

De Australische dj Flume, die met zijn experimentele, dansgerichte elektronica tot het kruim van het genre behoort, mag zondagnacht vanop het hoofdpodium een knallend einde breien aan deze bijzondere editie.

Voor elke festivaldag zijn nog tickets beschikbaar op dourfestival.eu.