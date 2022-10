Belgische band genomineerd voor Music Moves Europe Awards 2023

De Belgische band The Haunted Youth is een van de vijftien genomineerden voor de Music Moves Europe Awards 2023. De Music Moves Europe Awards is een prijs van de Europese Unie om de internationale carrières van opkomende Europese artiesten een duwtje in de rug te geven.

Naast The Haunted Youth zijn ook Amelie Siba (Tsjechië), CMAT (Ierland), eee gee (Denemarken), Goldkimono (Nederland), Hause Plants (Portugal), Jerry Heil (Oekraïne), July Jones (Slovenië), Kids Return (Frankrijk), Koikoi (Servië), Monikaze (Litouwen), Oska (Oostenrijk), Queralt Lahoz (Spanje), Sans Soucis (Italië) en schmyt (Duitsland) genomineerd. De uitreiking van de Music Moves Europe Awards volgt op donderdag 19 januari 2023 tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Daar geven de vijftien genomineerden ook een optreden.

Vijf artiesten worden door een internationale jury tot winnaar gekozen en één artiest wint de Grote Juryprijs. Vorig jaar was het de Belgische singer-songwriter Meskerem Mees die de hoofdprijs won. Die eer was eerder ook al weggelegd voor klinkende namen als Stromae, Adele, Dua Lipa of Rosalia. Er is ook een publieksprijs: daar kan voor gestemd worden via www.musicmoveseuropeawards.eu. Alle vijftien genomineerden krijgen al zeker een ’business education day’ aangeboden, waar ze de kneepjes van het vak en de ins en outs van de muziekindustrie leren.