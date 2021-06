Bart Somers wil Tomorrowland 2021 redden: «Als Pukkelpop kan, dan moet Tomorrowland ook kunnen»

In overleg

Somers wil nu met de beide burgemeesters in overleg gaan over die beslissing. «Uiteraard valt het onder de bevoegdheden en lokale autonomie van onze steden en gemeenten om zelf te beslissen of bepaalde evenementen kunnen doorgaan op hun grondgebied, maar vanuit de Vlaamse regering hebben we er net voor geijverd dat festivals deze zomer terug mogelijk zouden zijn», zegt hij. «Deze sector heeft het zwaar geleden onder de coronacrisis en we hebben hen ondersteund met financiële middelen om erdoor te komen, maar vanaf 13 augustus moet het weer mogelijk zijn om grotere festivals te organiseren.»