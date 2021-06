Stella McCartney waarschuwt wereldleiders: «Modewereld is een van de meest schadelijke industrieën»

Designer Stella McCartney heeft wereldleiders gewaarschuwd over de vervuilende aard van de mode-industrie. «Ik wil delen hoe onmodieus de mode-industrie is.»

AFP / C. Jackson

Ontwerper Stella McCartney heeft gewaarschuwd wereldleiders over vervuilende modewereld: «De modewereld is een van de meest schadelijke industrieën.» McCartney gaat verder door te zeggen dat er voor het produceren van viscose 150 miljoen bomen moeten worden gekapt. «Dat terwijl ik erin slaag om duurzame houtpulp in Zweden te kopen», aldus de designer. «Ik wil delen hoe onmodieus de mode-industrie is.»

Dierlijke producten McCartney was een van de negen chief executives die tijdens de G7-top mocht spreken over de versnelling van duurzaam beleggen. De ontwerper drong er op aan om te stoppen met het «straffen van diegenen die goed doen en de mode-industrie te stimuleren om duurzame keuzes te maken», aldus The Independent.