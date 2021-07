Sneakerwalhalla strijkt neer in België

SIDESTEP , een dochteronderneming van sneakermagnaat Foot Locker, heeft haar eerste winkel in België geopend. Decor van dienst is de bekende Antwerpse winkelstraat de Meir. Om de opening te vieren nodigt SIDESTEP iedereen uit voor een originele manicure of een fotoshoot met je favoriete sneakers.

SIDESTEP richt zich op creatieve en innovatieve modekenners die op de hoogte zijn van de laatste trends en graag hun eigen stijl willen samenstellen. Hun doel is om een nieuwe generatie look-creators te inspireren en motiveren, door hen te voorzien van een samengestelde selectie van must-have sneakers en accessoires om hun outfits tot leven te laten komen. Met meer dan 70 winkels in heel Europa is SIDESTEP een toonaangevende sneakerretailer voor modefans geworden, met een brede selectie van merken van Nike, New Balance, Converse, adidas, Arkk Copenhagen en nog veel meer.

Om de nieuwe thuisbasis in België te omarmen, werkt SIDESTEP samen met enkele Antwerpse creatievelingen. De komende zaterdagen kan je in de winkel terecht voor sneaker-inspired nail art met Gladys Ferro (24/07), customised sneakers door Farah El Bastani (31/07) en een fotoshoot met je favoriete paar sneakers dankzij Anton Fayle (7/08). Alle activiteiten vinden plaats in de flagshipstore (Meir 101) en zijn gratis.