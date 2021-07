Deze T-shirts maken korte metten met corona

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, wordt het tijd om onze vrijheid te herwinnen. Familieleden vallen elkaar in de armen, we gaan op reis en dromen van de eerste festivals zonder afstand. Toch staat niet iedereen te springen om de social distance te laten varen. Wil jij op een ludieke manier aan je omgeving duidelijk maken dat je gevaccineerd bent? Met deze T-shirts van Le Fabuleux Marcel de Bruxelles val je in elk geval op!

Nu het volop zomert en het Covid Safety Ticket vanaf 13 augustus massa-events zonder social distance mogelijk moet maken, haalde Le Fabuleux Marcel de Bruxelles alles uit de (kleer)kast en ontwierp twee exclusieve T-shirts waarmee je ongetwijfeld in het oog zal springen op de festivalweide. Het witte T-shirt schreeuwt ‘Fuck you Corona’ en het zwarte exemplaar spoort mensen aan om dichterbij te komen met ‘Hug me, I’m vaccinated’. Het Brusselse modemerk is absoluut niet op zijn mondje gevallen en wil met deze T-shirts een welgemeende f*ck you geven aan de coronaperikelen, maar ook mensen aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Zo wordt het een vacc-incroyable zomer!