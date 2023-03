‘Arcadia’: VRT waagt zich aan sciencefiction met een sociaal tintje: «De huidige camera’s zijn de sociale controle van vroeger»

In de nabije toekomst wonen Vlamingen en Nederlanders samen in een afgesloten wereld waar je volledige leven afhangt van je burgerscore. Hoe hoger die score, hoe meer privileges je geniet, wat betekent dat je vooral moet doen wat je gezegd wordt. Dat is het uitgangspunt van de ambitieuze nieuwe serie (en internationale coproductie) ‘Arcadia’. Metro klopte aan bij Philippe De Schepper, geestelijke vader en producent van de reeks.

Hoe ben je ooit op dit idee gekomen?

Philippe De Schepper : «Een inspiratiebron was het zogenaamde sociaalkredietsysteem dat in China bestaat. Op een Amerikaanse website vond ik in detail hoe die wereld in elkaar steekt. Aan de ene kant had je een trouw lid van de Communistische Partij dat het een tof systeem vindt. Die zegt hoe eerlijk de score is en legt uit op welke punten je gecontroleerd wordt. En daarnaast had je een onderzoeksjournalist die erin terecht komt, ‘slechte’ dingen doet en plots niet meer mag reizen.»

China kan dat natuurlijk invoeren omdat het een totalitair regime is. Kan het bij ons ook?

«Vroeger bestond dat hier eigenlijk al, maar dan in de vorm van sociale controle. In onze dorpen keken de mensen door hun raam en zagen ze wat er buiten gebeurde. En de familie zette druk op de mensen zodat ze niet te veel buiten de lijntjes zouden kleuren. Dat hield veel dingen onder controle. In de stad van vandaag heb je dat niet meer. Nu moeten camera’s die controlerende functie overnemen, en wij voegen er die burgerscore bij als drukkingsmiddel om in de pas te blijven lopen. Zo is ‘Arcadia’ ontstaan.»

Als verhaal doet ‘Arcadia’ denken aan films en series zoals ‘Gattaca’, ‘Black Mirror’ en ‘The Handmaid’s Tale’. Had je bepaalde inspiratiebronnen?

«De belangrijkste was een documentaire op Canvas over de Stasi, de geheime dienst van Oost-Duitsland. Op het einde van dat regime was een derde van de bevolking daar spion voor het systeem. Iedereen hield zijn vrienden en familie in de gaten. Wij kunnen dat niet vatten, maar voor wie daarin leefde moet het vreselijk geweest zijn. Zeker ook na de val van Muur, want plots moesten die mensen weer verder met elkaar. Die cultuur wilden we ook in de serie.»

De technologie in ‘Arcadia’ is vreemd, want het is een mengeling van technische snufjes zoals ingeplante microchips en ouderwetse toestellen zoals bandrecorders en groene beeldschermen. Waar komt dat vandaan?

«We wisten dat we moeilijk een compleet nieuwe technologie konden uitvinden, en al zeker niet betalen. Door te werken met bestaande technologie konden we die zogenaamde toekomstige wereld toch dichter bij ons te trekken. Ingeplante microchips bestaan tenslotte al. Op die manier zouden we ons ook niet verliezen in pogingen om te voorspellen hoe de technologie van de toekomst er zal uitzien.»

Een opvallend personage is Luz, gespeeld door Lynn Van Royen. Ze heeft duidelijk een vorm van autisme, maar dat wordt nooit met zoveel woorden gezegd. Wat is haar functie in de serie?

«Een van de redenen waarom haar vader fraude pleegt met het systeem is dat hij bang is voor haar toekomst. We merken dat veel mensen een band met haar voelen, ook al is ze een buitenbeentje. Omdat ze zegt dat die wereld aan haar voorbijgaat, is ze meer zoals wij. Dat geeft de serie een leuke extra laag. In wezen is ze anders, maar in die context is ze net meer normaal dan de anderen.»

‘Arcadia’ heeft een cast van Vlaamse en Nederlandse acteurs. Is het een gok om die accenten te mengen?

«We hadden een verhaal geschreven over een gezin, en dat konden we organisch aanpassen aan een situatie waar Vlamingen en Nederlanders naast elkaar leven. Bovendien stellen we die wereld niet voor als aparte taalgebieden. Het zijn gewoon mensen in dezelfde wereld met een andere tongval, net zoals we in Vlaanderen West-Vlamingen en Limburgers hebben. In series als ‘Game of Thrones’ is die mix van accenten trouwens ook geen enkel probleem.»

Hoeveel seizoenen hebben jullie in gedachten?

«Het verhaal op zich zal na twee seizoenen afgerond zijn. Maar dat neemt niet weg dat we dan nog andere dingen kunnen doen in die wereld.»

‘Arcadia’ is vanaf zondag 19 maart wekelijks om 20u35 te zien op Eén. Dan kun je ook alle afleveringen bekijken via VRT MAX.

Recensie ‘Arcadia’

Hoeveel is je vrijheid je waard? Die hamvraag loopt als een rode draad doorheen ‘Arcadia’, een achtdelige serie die zich afspeelt in de nabije toekomst. Een ramp heeft de mensheid gedecimeerd, en de gelukkigen verschansen zich in een sterk gereguleerde maatschappij. Al is ‘gelukkig’ een relatief woord, want enkel als je angstvallig en braaf alle regels volgt, pluk je er de vruchten van. Dat leert de familie Hendriks wanneer de veiligheidsdienst Het Schild ontdekt dat vader Pieter gefoefeld heeft met de burgerscores van zijn gezin. ‘Arcadia’ verdient op zich aandacht omdat de serie op een entertainende manier serieuze (en actuele) thema’s aankaart. De makers putten bovendien slim het maximum uit goed gekozen locaties om een herkenbare en toch unieke wereld te creëren. Het is echter ook een wereld die aanvoelt als een huis waar nooit iemand in geleefd heeft, afstandelijk en artificieel. Prima als dat de bedoeling is, maar het doet de dialogen houterig klinken en vlakt zowat elke emotie af. Iets waar de ongelijke acteerprestaties en de botsende tongvallen ook weinig bij helpen.