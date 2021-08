Zwoele temperaturen? Dan is seks uit den boze, vindt een op drie Vlamingen

Het kwik schiet voor even weer de hoogte in en dat was voor slaapspecialist Swiss Sense het signaal om na te gaan hoe we daar ’s nachts mee omgaan. Uit onderzoek blijkt dat de nachtrust van bijna de helft van de Vlamingen (48%) eronder lijdt als de slaapkamer opwarmt. Opvallend: een op drie Vlamingen houdt het liever kalm tussen de lakens bij zwoele temperaturen.

De warmte (48%) en muggen (43%) zijn in de zomermaanden de vaakst terugkerende slaapfrustraties van de Vlaming. Dat achterhaalde Swiss Sense na een onderzoek dat het door Panel Inzicht liet uitvoeren bij 1.099 Vlamingen. Naast de warmte en muggen, verstoort ook het lawaai van buiten bij een opstaand raam bij 36 procent van de Belgen de slaap.

Huisgenoten kunnen ook een negatieve invloed op ons slaapgedrag hebben. Een op vijf zegt dat een partner, kind of huisgenoot die niet kan slapen door de hitte, hen ook af en toe wekt. Vijftien procent wordt wel eens gewekt omdat ze het te warm krijgen doordat hun partner of kind dicht bij hen aankruipt.

’s Nachts raam open, overdag potdicht

De meest populaire manier om toch wat nachtrust te krijgen tijdens warme nachten is slapen met het raam open. Dat dat wat meer lawaai met zich meebrengt, blijkt voor 72 procent toch geen issue te zijn. Twee op drie Belgen houdt overdag dan weer alle ramen en gordijnen potdicht om de warmte zoveel mogelijk buiten te houden. Ongeveer de helft van de Vlamingen gaat bewust later slapen als het op de slaapkamer warmer is en buiten weer afkoelt. Een Belg op vijf liet recentelijk dan weer airconditioning in de slaapkamer plaatsen.

Naakt slapen

Meer dan zes op tien Belgen (65 procent) bergen bij zwoele temperaturen de pyjama op voor een T-shirt of enkel ondergoed om in te slapen. Maar sommigen gaan nog verder: één Vlaming op drie zegt in Adams- of Evakostuum te slapen als het kwik stijgt. Bij de mannen slaapt 38 procent naakt, bij de dames zit dit aantal lager, op 28 procent. Iets meer dan de helft (54%) slaapt op of zonder deken. Daarbij geeft 1 op de 3 vrouwen aan dat ze graag zonder deken zou slapen, maar dat niet kan.

Nog heter hoeft niet

Een letterlijke zwoele nacht is voor veel Vlamingen een reden om er geen figuurlijke zwoele nacht van te maken: 33 procent zweert seks af op warmere zomernachten omdat ze het dan nog warmer krijgen. Hier zijn het dan weer de dames (36%) die dit vaker een goed plan vinden dan de heren (29%).

Geen seks? Dan kunnen we evengoed apart slapen. Veertien procent zegt niet bij zijn/haar partner te slapen als het ’s nachts onaangenaam warm is in de slaapkamer. Nog eens 11 procent zoekt een andere, koelere kamer op.