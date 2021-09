Zoveel ton plastic speelgoed gooien we jaarlijks weg

Je bent in de winkel met je kroost en ze zeuren je de oren van het hoofd over een nieuw speelgoedje. Na lang twijfelen geef je toe: ééntje dan. Ze kiezen iets uit, zijn aanvankelijk dolenthousiast, maar eenmaal thuis zijn ze hun nieuwe speelgoed al na tien minuten vergeten. Je gooit het dus maar bij de rest van het afgedankte speelgoed, een stapel die steeds groter wordt. Want ja, de aandachtsboog van kinderen is klein en wordt alsmaar kleiner.

Dat is je vast ook wel opgevallen wanneer jullie het huis uit gaan. Dat ene speelgoedje moet absoluut mee, maar 10 minuten na het begin van het uitje kom je tot de conclusie dat je kind dat ding alweer is kwijtgespeeld. Je hebt geen zin om de weg helemaal terug te wandelen op zoek naar een plastic prulletje, dus laat je het maar zo.

800 ton plastic

Wel, in totaal raken Belgische kinderen jaarlijk 10,53 miljoen plastic speeltjes kwijt buitenshuis. Dat staat gelijk aan 800 ton, oftewel het equivalent vant 53 miljoen plastic flessen. Dat is een hele berg plastic, zeker als je je bedenkt dat het merendeel nooit wordt teruggevonden en dus heel waarschijnlijk op de vuilnisstapel belandt. Dat blijkt uit een onderzoek van Censuswide voor My Nametags.

Allesbehalve goed voor de planeet dus. Maar wat kan je eraan doen? Kinderen verliezen nu eenmaal dingen en echt boos kan je er niet om worden. In plaats daarvan kan je er echter voor kiezen om je kind misschien wat minder plastic speelgoed te geven - kies voor minder speelgoed in het algemeen of voor duurzame alternatieven, bijvoorbeeld van hout. Verder kan het ook helpen om het gebruik van speelgoed onderweg te beperken of om je gegevens op het stuk speelgoed te noteren, zodat een eventuele vinder contact kan opnemen.