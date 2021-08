Zoveel kopjes koffie mag je per dag drinken volgens onderzoek

Hoeveel kopjes koffie per dag is gezond? Daarover wordt van alles geroepen, maar wat zegt de wetenschap? De Universiteit van Zuid-Australië gooide er een wetenschappelijk onderzoek tegenaan en kwam vervolgens met het verlossende woord. Zes kopjes koffie per dag of meer is te veel, vijf is dus het magische getal.

Je herkent het ongetwijfeld: ‘s ochtends begin je met een kopje koffie, om er niet veel later nog eentje tegenaan te gooien. Voor je het weet zit je voor de lunch al op vier, om er na de lunch nog twee tegenaan te smijten. Dan pak je er uit verveling nog een paar en dan loopt het al gevaarlijk snel op. Maar hoe ongezond is dat nou? Je kan voortaan vasthouden aan de bevindingen van het onderzoek van de Universiteit van Zuid-Australië. Een van de conclusies van de wetenschappers is dat de kans op een hartziekte met 22 procent verhoogt bij zes kopjes koffie per dag of meer.

Maximaal vijf kopjes koffie per dag

Het gaat om een studie naar de langetermijneffecten van koffieconsumptie in relatie tot hart- en vaatziekten. Het onderzoek is geleid door wetenschappers Dr. Ang Zhou en professor Elina Hyppönen. Het onderzoek bevestigt dat zes kopjes koffie per dag het punt is waarop overtollige cafeïne een hoge bloeddruk veroorzaakt, die voorafgaat aan hartziekten. Aan het langetermijnonderzoek hebben 347.077 deelnemers tussen 37 en 73 jaar oud meegedaan.

«Koffie is het meest gebruikte stimulerende middel ter wereld. Het drankje maakt ons wakker, geeft ons een boost en helpt ons focussen. Maar mensen vragen vaak hoeveel cafeïne je maximaal per dag in kunt nemen», zegt professor Hyppönen uit. «De meeste mensen zijn het erover eens dat ze zich zenuwachtig, geprikkeld of zelfs misselijk voelen als ze te veel koffie drinken. Daarom is het een prettige zekerheid om te weten wat je limiet is. Voor een gezonde bloeddruk en een goede toekomst van je hart is het maximaal aantal kopjes per dag minder dan zes.»