Zomeren in Spanje? Deze streek geeft digital nomads gratis onderdak

Spanje is één van de vakantielanden bij uitstek voor ons Belgen. Het mooie weer, het lekkere eten en de vele activiteiten ter plaatse zijn slechts enekele van de redenen waarom we regelmatig richting Spanje trekken. Heb je dit jaar geen budget voor een vakantie, maar kan je prima vanop afstand werken? Dan hebben we het ideale project voor jou gevonden.