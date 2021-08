Zo zorg je ervoor dat je was sneller droogt

Wasjes doen op zich is niet zo’n vervelend taakje. Jijzelf hoeft de was er immers enkel in te steken, de machine doet de rest van het werk voor jou. Maar drogen is een ander verhaal. Natuurlijk kan je een droogkast inschakelen, maar zo’n apparaat neemt veel plaats in, kost een aardige duit en vreet ook nog eens energie. Bovendien is het niet bepaald goed voor de planeet om wasjes in de droger te doen.

In volle zomer, als het weer een beetje meezit, kan je je wasje perfect in de zon te drogen hangen. Voor je het weet is alles droog en kan je de volgende lading uithangen. Maar nu het einde van de zomer nadert en de wolken niet op zich laten wachten, lijkt het soms dagen te duren alvorens je was droog is. Gelukkig kunnen deze tips je een handje helpen om je was sneller droog te krijgen.

Was ‘s ochtends

Als je je wasmachine meteen opzet wanneer je uit bed stapt, is je was ‘s ochtends nog klaar en kan je hem vervolgens overdag uithangen. Zo profiteer je optimaal van het licht en de warmte van overdag en is je was met een beetje geluk voor het slapengaan droog.

Verluchten

Als je je was binnen moet drogen, zorg er dan voor dat je de ruimte waar je je was droogt goed verlucht. Een muffe kelder is dus niet ideaal. Indien nodig kan je ook een luchtontvochtiger inzetten om het proces te versnellen.

Voldoende ruimte

Probeer je droogrek niet bomvol te hangen met was. Hoe meer plaats je kleding heeft, hoe meer de lucht zich ertussen kan bewegen en hoe sneller je was droog is. Indien nodig kan je je kleding ook aan kledinghangers ophangen - zo bespaar je plaats, kan je je was spreiden over je huis en krijgt alles voldoende lucht.