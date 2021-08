Zo zorg je ervoor dat je lakens heerlijk koel aanvoelen bij warm weer

Als het warm is ‘s nachts, wil je eigenlijk niets liever dan naakt in je bed kruipen en dan nog liefst zonder de matras aan te raken. Dat laatste is uiteraard niet mogelijk en velen onder ons kunnen - helaas - de slaap niet vatten zonder een minimum aan lakens. Vervelend, want elk laagje is er één te veel. Gelukkig kan je er wel voor zorgen dat je lakens minder warm aanvoelen.