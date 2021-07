Zo zorg je ervoor dat je kat meer affectie toont

In het leven zijn er hondenmensen en kattenmensen. Die eersten kunnen over het algemeen rekenen op een portie ongebreidelde liefde, maar voor die laatsten liggen de zaken wat ingewikkelder. Want hoe mooi, zacht en lief katten ook kunnen zijn, één ding is zeker, ze hebben een sterke eigen wil.

En dat kan er weleens voor zorgen dat je als kattenbaasje in het duister tast. Houdt je viervoeter van je of niet? Gaat hij of zij je in je slaap vermoorden of niet? En wanneer mag je hem of haar nu aaien en wanneer niet?

Controle

Wel, als je meer affectie wil krijgen van je kat, moet je volgens wetenschappers zo weinig mogelijk zelf doen. Dat blijkt uit een studie waarvan de resultaten werden gepubliceerd in Frontiers in Veterinary Science. Katten houden ervan om zelf de controle te bewaren en dus neem je als kattenbaasje best zo weinig mogelijk initiatief. Aai je kat dus alleen als hij of zij daarom vraagt (door bijvoorbeeld tegen je been te schuren) en je zal zien dat poeslief je meer genegenheid toont. Daait je kat zich tijdens het aaien om, begint hij of zij zich te wassen of stopt hij of zij met spinnen? Dan is het genoeg geweest en houd je best op als je onaangename verrassingen wil vermijden. Nog een tip: onder de kin, op de wangen en aan de basis van de oren zijn goede plaatsen om je kat te strelen.