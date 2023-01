Zo word je niet opgelicht tijdens de solden

Nog tot 31 januari geven winkels kortingen op hun oude collecties, aan -20%, -30% of zelfs -50%. En hoewel de wens om goedkoop te shoppen legitiem is, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de uitverkoop een moment blijft om geld te besparen, en niet om meer uit te geven. Hier zijn enkele tips om optimaal te profiteren van de uitverkoop.

1. Maak een wishlist

Om ervoor te zorgen dat je geen dingen koopt die je niet nodig hebt, maak je een lijst van de dingen die je wilt kopen en probeer je je daaraan te houden. Zo kom je niet in de verleiding. Natuurlijk is het mogelijk dat je af en toe toch iets koopt dat niet op de lijst staat, maar het is niet de bedoeling dat je vertrekt uit de winkel met twintig stuks die je eigenlijk niet nodig hebt.

2. Ga op prospectie

Vergelijk nog voor je naar de winkels gaat de prijzen om uit te zoeken waar je het goedkoopst kan shoppen, of dat nu in de winkel is of online. Soms kan je hetzelfde product op verschillende plekken aan erg uiteenlopende prijzen vinden.

3. Kijk uit voor kortingen

Doorgestreepte prijzen geven de oorspronkelijke prijs van het artikel aan vóór de korting. Laat je daardoor niet beïnvloeden en koop niet zomaar iets omdat er korting op is. Zorg ervoor dat de prijs van het artikel echt goed is. De wet heeft gelukkig onlangs de klanten beschermd door winkels te verplichten de referentieprijs van de 30 dagen vóór de korting bij de verkoop aan te geven. Maar je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn, dus blijf alert.

4. Behoud van uw garantierechten

Als een artikel onder de garantie valt wanneer het niet in solden is, valt het ook onder de garantie wanneer het wel in solden is. Handelaren die je het tegenovergestelde vertellen, proberen je op te lichten, dus het is essentieel om hen koste wat kost te vermijden.

5. Houd uw aankopen bij

Of het nu online is of in een winkel: vergeet niet om je kasticket te bewaren. Je weet nooit of je het product dat je gekocht hebt later moet terugbrengen. Over het algemeen heb je minimaal twee weken de tijd om een product te retourneren als het niet geschikt blijkt te zijn.

6. Pas op voor online oplichting

Meer nog dan in de winkels moet je waakzaam zijn voor online zwendel, die tijdens de soldenperiode vaker voorkomt. Daarom raden wij je aan de site waarop je jou bevindt altijd te controleren en je af te vragen of het een betrouwbare site is. Klik niet op verdachte links die je per sms of e-mail ontvangt en geef jouw persoonlijke gegevens alleen vrij als je zeker bent dat de handelaar te vertrouwen is.