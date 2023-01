Zo vaak zou je je badjas écht moeten wassen

Het is winter, we zitten nog middenin een energiecrisis en dus is het binnen niet altijd even warm - de meesten onder ons kiezen er dezer dagen namelijk voor om de verwarming enkele graden lager te zetten dan gewoonlijk. Dat betekent ook dat we wat extra lagen aantrekken en één daarvan is toch vaak een badjas. Die we vervolgens weken na elkaar aanhouden, maar dat blijkt geen goed idee.

Badjassen mogen dan niet het meest sexy kledingstuk ter wereld zijn, comfy zitten ze wel. Bovendien is het gewoon erg handig om je na je douche te hullen in een oversizede, zachte, warme binnenjas. Toch gooi je dat ding maar beter regelmatig in de wasmand.

Drie keer dragen

Philip Tierno, professor aan de NYU School of Medicine Langone Health en auteur van ‘The Secret Life of Germs’, legt in een interview met SELF uit waarom precies. «Je huid is bedekt met bacteriën. Dat betekent dat ook je badjas na enkele keren dragen een broeihaard aan bacteriën wordt.» Kelly Reynolds, professor aan de University of Arizona’s Zuckerman College of Public Health, gaat daarop verder. «In het ideale geval was je je kleding tussen elke draagbeurt in, maar dat is niet erg praktisch en voor veel mensen ook niet nodig. Je kan je badjas gerust drie keer dragen vooraleer je hem in de wasmand gooit, maar meer is wellicht niet aan te raden», vertelt ze aan SELF. Nog een tip: zorg er zeker voor dat je je badjas tussendoor laat luchten, want elk beetje vocht dat achterblijft zorgt ervoor dat bacteriën zich nog sneller ontwikkelen.