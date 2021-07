Zo onderhoud je je badpak of bikini op vakantie

Na meer dan een jaar mag je eindelijk weer min of meer zorgeloos op vakantie. Reden genoeg dus om het er eens goed van te nemen: dat zwembad met panoramisch uitzicht bij het hotel lijkt wel voor jou gemaakt. En als je dan toch naar een chic hotel gaat, kan je er maar net zo goed piekfijn uitzien. En dus koop je een nieuwe bikini, badpak of zwembroek.

Je hebt echter redelijk wat betaald voor die nieuwe zwemoutfit en als het even kan zou je er graag voor zorgen dat je er ook na dat weekje vakantie nog van kan genieten. In het verleden is dat jammer genoeg nooit gelukt, dus hoe zorg je ervoor dat je nu niet eindigt met een uitgerokken, vormloos stuk stof? Wel, moeilijk is het niet, je moet er alleen even de tijd voor nemen.

De meeste zwemkledij bevat spandex - een vezel die ervoor zorgt dat je badpak, bikini of zwembroek mooi aansluit. Dat stofje kan lang meegaan, maar is ook vrij kwetsbaar. Zweet, lichaamsoliën en chloor hebben allemaal een schadelijke impact op de rekbaarheid van je zwemoutfit. Is die wit, dan bestaat bovendien het risico dat dat wit aan het einde van de week veranderd is in geel omdat de chloor de origineel gele vezels heeft ontdaan van hun witte buitenlaag. Volg je daarentegen de volgende handleiding, dan ziet je zwempak er na je vakantie nog als nieuw uit. Tipje: zorg dat je steeds meer dan één zwemoutfit bij hebt zodat je kan afwisselen.

Zo ga je te werk

1. Begin door je zwemoutfit grondig te spoelen in koud water. Als je niet in tijdsnood zit, kan je hem ook een halfuur laten weken in koud water. Op die manier worden de meeste chemicaliën en lichaamsoliën verwijderd.

2. Laat de wasbak vervolgens leeglopen en vul opnieuw met koud water, maar voeg ditmaal een drupje mild wasmiddel of desnoods shampoo (geen conditioner!) toe. Was je zwempak zachtjes in het water, ook binnenstebuiten zodat de hele stof gewassen wordt.

3. Spoel je badpak uit met proper, koud water en druk zachtjes op de stof om het overtollige water te verwijderen. Uitwringen is niet toegestaan.

4. Leg je badpak, zwembroek of bikini nu plat op een droogrek of een ander oppervlak om te drogen.