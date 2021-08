Zo krijg je als vrouw je meest intense orgasme

Een orgasme is wellicht het ultieme hoogtepunt van genot. Voor even vergeet je de rest van de wereld en concentreer je je enkel op je eigen lijf, op de stroom van ontspanning die door al je ledematen trekt. Maar iedereen weet: het ene orgasme is het andere niet.

De ene keer voelt nu eenmaal beter aan dan de andere. Dat heeft te maken met een heleboel factoren, van je humeur die dag tot de setting. En, uiteraard, met de manier waarop je tot je orgasme komt. En als we een nieuw onderzoek mogen geloven, is de beste en meest intense manier om klaar te komen voor vrouwen door middel van masturbatie.

Vrouwen verkiezen masturbatie

We schreven er al eerder over, maar er heerst nog steeds een groot taboe rond vrouwelijke masturbatie. Mannen praten er honderduit over, vrouwen voelen zich vaak nog wat beschaamd. Dat is niet alleen jammer vanuit een gendergelijkheid opzicht, maar ook voor je eigen welzijn want door niet te masturberen lopen vrouwen heel wat mis. Seksueel welzijnsmerk LoveHoney deed namelijk een onderzoek waaruit blijkt dat 36% van de vrouwen een intenser orgasme bereikt door middel van masturbatie, terwijl slechts 24% seks verkiest. Bij mannen gaat het respectievelijk om 21% en 51% - een groot verschil dus. En dat terwijl slechts 39% van de vrouwen regelmatig masturbeert, tegenover 67% van de mannen. Werk aan de winkel dus.