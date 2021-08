Zo blijft je parfumgeur langer hangen

Iemands geur is één van de eerste dingen die je opmerkt en is dus erg belangrijk voor een goede (eerste) indruk. Door middel van een geur, zij het parfum, deodorant of zeep, kan je als het ware een deel van je karakter tonen en dus is de keuze van die geur doorslaggevend. Kies je voor zwaar of licht, zoet of fris, subtiel of uitgesproken?

Welke geur je moet kiezen, kunnen we je uiteraard niet vertellen. Die keuze is aan jou. Maar wat we je wel kunnen meegeven, zijn enkele trucjes om je parfumgeur langer te laten meegaan. Want waarom zoveel betalen voor een flesje als het na enkele minuten vervliegt? Deze tips zorgen ervoor dat je parfumgeur langer blijft hangen.

1. Hydrateer

Een droge huid houdt geur minder lang vast. Zorg er dus voor dat je voor het aanbrengen van je parfum wat body lotion of bijvoorbeeld vaseline op je lijf smeert - zeker daar waar je je parfum aanbrengt.

2. Kies je lichaamsdelen

Uiteraard kan je je simpelweg hullen in een wolk van parfum, maar dat is niet de slimste manier om ervoor te zorgen dat de geur blijft hangen. Kies in plaats daarvan zorgvuldig die lichaamsdelen uit waar je lichaamstemperatuur het hoogst is: achter je oren, op je polsen (wrijf ze niet tegen elkaar!), in je knieholtes... Die warmere temperatuur zal de geur van je parfum kracht bijzetten.

3. Bouw de geur op

Wat je ook kan doen om de geur van je parfum in de verf te zetten, is meerdere producten van dezelfde lijn gebruiken. Bijvoorbeeld een body lotion met dezelfde geur als je parfum of een deo. Ook parfum in je haar sprayen (voor sommige geuren is hiervan een speciale haarspray beschikbaar), helpt.