Zin om op citytrip te gaan? Deze grote steden mag je niet gemist hebben

Hoewel we sinds de pandemie steeds meer zin hebben om tijdens een weekendje weg de natuur op te zoeken, is een citytrip zo nu en dan ook wel erg leuk. Een museum meepakken, op restaurant gaan, door de kronkelende straten lopen en, wie weet, verdwalen voor een kwartier. Steden vind je natuurlijk overal, dus je kan zeker kiezen voor een citytrip dichtbij huis. Misschien boek je zelfs een nachtje op hotel in je eigen stad om die eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Maar je kan het ook grootser zien.

Zoals elk jaar organiseerde reismagazine CN Traveler ook in 2022 weer de Readers’ Choice Awards. Lezer van over de hele wereld stemmen voor hun favorieten, gaande van steden over restaurants tot hotels. Alles wat een beetje met reizen te maken heeft, passeert de revue. Eén van de categorieën waarnaar gepeild werd, zijn grote steden. Wat ‘groot’ precies betekent, wordt niet gezegd, maar het zijn alleszins steden van over de hele wereld, toeristisch of minder toeristisch, gevuld met gastronomie en cultuur.

Top tien grote steden

1. Singapore

2. Bangkok, Thailand

3. Tokyo, Japan

4. Mérida, Mexico

5. Québec, Canada

6. Kaapstad, Zuid-Afrika

7. Mumbai, India

8. Cusco, Peru

9. Istanboel, Turkije

10. Montréal, Canada