ZIEN. Dit is de collectie van Swedish House Maffia voor Ikea

Swedish House Maffia is wellicht één van de beroemdste voortbrengselen van Zweedse bodem. De muziekgroep kent al jarenlang internationaal succes en dat mocht wel eens gevierd worden. Ikea, die andere Zweedse gigant, was het daar duidelijk mee eens en dus sloegen de twee de handen in elkaar voor een stijlvolle, gitzwarte samenwerking.

«Al sinds onze tienerjaren stellen we de aanpak van IKEA op prijs om dingen binnen het bereik en het budget van heel veel mensen te brengen. We bedachten vroeger zelf creatieve manieren om IKEA meubels af te stemmen op onze behoeften als beginnende muzikanten, dus de samenwerking was in de kern gebaseerd op onze persoonlijke ervaring», aldus Swedish House Maffia.

Strak design

Nu geven de drie dus hun eigen draai aan enkele bekende IKEA-stukken met de OBEGRÄNSAD-collectie, die ook verschillende originele creaties bevat. In totaal zal de collectie meer dan twintig stukken bevatten, gaande van slippers over een remake van KALLAX met extra ruimte voor versterkers tot een platenspeler. Die laatste dreigt trouwens erg populair te zijn, niet alleen door z’n strakke uitzicht, maar ook dankzij de aantrekkelijke prijs van 149 euro. De limited edition collectie is vanaf midden oktober te koop via de website en in de fysieke vestigingen.