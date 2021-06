Zeven manieren om als twintiger nieuwe vrienden te maken

Voor je begint te zoeken, kijk je best eerst eens rond. Heb je gezellige buren? Een collega die je dag opfleurt? Maak een lijstje met mensen in je omgeving waar je graag mee zou afspreken. Neem als eerste initiatief en neem contact op met deze personen. Nodig je buurman bijvoorbeeld uit voor een barbecue.

Zeg «ja» wanneer iemand voorstelt om iets leuk te gaan doen. Stap daarbij uit je comfortzone. Is rollerschaatsen helemaal niets voor jou of vind je die collega eigenlijk niet zo interessant? Geef het dan toch een kans. Het ergste wat je kan overkomen, is dat je je voor enkele uren verveelt. Niet alle mensen hoeven ook meteen je beste vrienden te worden. Leg dus de lat voor anderen niet zo hoog.

Neem de eerste stap

Wacht niet op de ander en neem zelf contact op. Dat is natuurlijk spannend, want er bestaat een kans dat die persoon nee zegt. Leg daarom niet alle eieren in een mand en contacteer meteen verschillende mensen tegelijkertijd. De meesten zullen zo’n berichtje als een compliment beschouwen en positief reageren. Zitten er een paar rotte appels tussen? Dan hoef je je daar niet te veel van aan te trekken.

Ga bij een sportclub of volg een cursus

Er zijn tal van cursussen en clubs waar je nieuwe mensen kan ontmoeten. Zo is de fitness bijvoorbeeld een prima plek om nieuwe vrienden te maken. Begin een gesprek met iemand naast je door om hulp te vragen. Zie je elkaar vaker terug? Dan kan dat uitgroeien tot een mooie vriendschap. En je hebt meteen iets met elkaar gemeen!

Hou je aan een routine

Mensen met wie je meer passieve interacties hebt, zullen sneller je vrienden worden. Denk maar aan de collega’s die je elke dag in de gang begroet of die buurvrouw die je telkens in de supermarkt tegenkomt. Het blootstellingseffect zorgt er namelijk voor dat je mensen die je vaker ziet, meer gaat vertrouwen. Dat werkt ook omgekeerd. Woon je ver weg van je vrienden? Dan kan dat al snel wegen op je relatie. Probeer je daarom aan een planning te houden. Spreek bijvoorbeeld elke week af voor koffie of geniet een keer per maand van een etentje. Zo vermijd je dat de vriendschap verwaterd.

Gebruik het internet

Er bestaan online heel wat initiatieven om nieuwe mensen te leren kennen zoals de site Meetup en de app Hey! VINA. Die platformen helpen je om nieuwe mensen in je omgeving te ontmoeten. Je hoeft dus geen schrik te hebben om een blauwtje te lopen, want je zit in hetzelfde scheutje: iedereen op de app wil nieuwe mensen leren kennen.