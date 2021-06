Zes redenen waarom je eigenlijk beter naakt slaapt

Met een pyjama slapen, alleen in je onderbroek of helemaal naakt. Dat is bij iedereen anders en we hebben ook allemaal een verklaring voor onze eigen voorkeur. Maar wat is nu eigenlijk beter? Wel, in je blootje slapen is de beste keuze. Ben je niet helemaal overtuigd? We zetten alle voordelen van naakt slapen even voor je op een rijtje.