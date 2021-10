Zes oorzaken (en oplossingen) van chronische vermoeidheid

Goed slapen is belangrijk, maar er zijn meer dingen om rekening mee te houden als je altijd moe bent. Een paar oorzaken op een rij, waarin direct ook de oplossingen schuilen.

1. Je eet niet gevarieerd genoeg

Als je kritisch naar jouw voedingspatroon kijkt, krijg je dan genoeg vitamines en mineralen binnen? Eet je elke dag netjes je groenten en fruit of schiet dat er nog wel eens bij in? Vitamines en mineralen zorgen ervoor dat jouw lichaam genoeg energie heeft om de dag door te komen. Gooi dus vooral een extra handje spinazie in die smoothie ‘s morgens.

2. Je eet te veel suiker

We gaan je echt niet vertellen dat je geen suikers meer mag eten, maar willen je er wel op wijzen dat het eten van te veel suikers kan zorgen voor die welbekende suikerdip. Het resultaat: je wordt vermoeid, loom en wilt het liefste even in slaap vallen. Niet handig als je ‘s middags een belangrijke meeting op de planning hebt staan. Een beetje suiker binnenkrijgen is prima, maar eet het wel met mate.

3. Je drinkt niet genoeg

Het drinken van voldoende water zorgt er niet alleen voor dat jij niet uitgedroogd raakt, maar zorgt er ook voor dat jij voldoende energie hebt. Drink je niet genoeg water, dan zou vermoeidheid dus zomaar op de loer kunnen liggen. Benieuwd hoe veel water jij elke dag binnen moet krijgen? Deze formule laat zien hoeveel water je per dag moet drinken.

4. Je bent overtraind

Aan de ene kant voel je je fitter dan ooit, want je bent bijna elke dag in de sportschool te vinden. Maar tegelijkertijd voel je je belabberd, moe en wil je ‘s middags het liefste je bed al induiken. Herkenbaar? Dan zou het kunnen zijn dat jouw lichaam overtraind is. Rustdagen zijn ontzettend belangrijk om jouw lichaam voldoende te laten herstellen. Sla je die standaard over, dan kan jouw lichaam daar oververmoeid van raken.

Plan eens een weekje zonder trainingssessies in, en kijk hoe jouw lichaam daarop reageert. Contact ook eventueel een personal trainer om verder een plan van aanpak te maken om overtraining in de toekomst te voorkomen.

5. Jouw slaapschema is niet regelmatig genoeg

Slaap jij wel elke nacht netjes acht uren, maar ben je alsnog altijd moe overdag? Kijk dan eens naar de tijd waarop je naar bed gaat. Kies jij er op de ene dag voor om om 22.00 uur naar bed te gaan, maar ben je de volgende dag nog om 02.30 uur aan het gamen, dan heeft jouw biologische klok daar moeite mee. Maak er prioriteit van om dagelijks rond dezelfde tijd naar bed te gaan, en ook rond dezelfde tijd weer op te staan. Ja, ook in het weekend.

6. Je beweegt niet genoeg

Hoe minder je beweegt, des te slechter je conditie is. Een kenmerk van een slechte conditie, is dat je altijd moe bent van kleine dagelijkse handelingen als bijvoorbeeld traplopen of boodschappen doen.

De enige manier om hier doorheen te komen, is vaker in beweging komen. Dat hoeft overigens niet meteen een lange fietstocht of een stevige wandeling te zijn. Dagelijks een klein blokje om kan al zorgen voor genoeg lichaamsbeweging, helemaal als je nu de hele dag zittend werk doet. Het zal je lichaam en je brein goed doen.