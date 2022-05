Zelf geen bad in huis? Je kan nu badderen bij Lush

Als je nood hebt aan een beetje me-time, gaat er niets boven een zalig warm bad. Vooral op dagen dat het weer niet helemaal meezit is het de ideale manier om te ontspannen. Kaarsjes aan, muziekje op, lekker geurtje in bad en tijd om te relaxen. Maar wat als je zelf geen bad hebt?

Uiteraard kan je aan vrienden of familie vragen of je hun bad eens mag gebruiken of je kan een hotelkamer met bad boeken en er meteen een weekendje van maken. Maar die opties zijn niet altijd gepast of betaalbaar. Als je enkel op zoek bent naar een bad én niemand lastig wil vallen, kan je voortaan ook bij Lush terecht.

Book a Bath

De populaire winkelketen, vooral bekend om z’n bruisballen en andere badbenodigdheden, heeft namelijk de ‘Book a Bath’-formule gelanceerd. Voorlopig is die enkel boekbaar in het Verenigd Koninkrijk en slechts voor beperkte tijd. Bij de Lush Spa’s in Bath, Londen Oxford Street en Liverpool kan je voor 40 pond een baddersessie van 30 minuten boeken. Klinkt prijzig, maar je krijgt er ook een persoonlijke adviessessie van een kwartier bij én een bruisbal, gezichtsmasker en verkoelende oogpads. Gezien de prijs misschien niet iets dat we wekelijks zouden doen, maar het zou zomaar eens de ideale oplossing kunnen zijn als je écht een beetje nood hebt aan me-time (misschien zelfs tijdens je middagpauze). Hopelijk komt Book a Bath dus ook snel richting België!