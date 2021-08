Zee en meditatie in Saint-Malo, een sublieme combinatie

Heb je nood aan complete rust en kalmerende zeezichten? Dan is Saint-Malo in de Franse regio Bretagne the place to be. Hôtel des Thermes Marins bied je een 'Zee en Meditatie'-kuur om te herbronnen. Zes dagen lang krijg je twaalf behandelingen en dertien uur begeleide meditatie met zicht op zee, door Claudine Granger. Zij is psychologe, sofrologe, hypnotherapeute en mindfulness- en NLP-experte. Haar stokpaardje? Stress en manieren om stressgerelateerde ziektes (zoals tinnitus) te verminderen. Haar favoriete hulpmiddel? Mindfulnessmeditatie. De sessies vinden plaats in de prachtige Hoguette-zaal met uitzicht op het vijfsterrenhotel, inclusief gewaxt parket en een enorm raam dat uitgeeft op een levensechte postkaart.

Dertien uur mediteren

Nee, niet aan één stuk natuurlijk. Je bent geen yogi. Tenminste, nog niet. De sessies worden gespreid over twee uur per dag, met een welbepaald thema: adem en ademhaling, lichaam, je losmaken van je gedachten... Moet je al ervaring hebben om deel te nemen? Helemaal niet! Claudine begeleidt je stap voor stap en legt je op duizend-en-één manieren uit wat meditatie is. Deze meditatie gebeurt dus niet in stilte, maar onder begeleiding van een stem. Een beetje zoals bij een hypnosesessie.

Gedachten vormen niet de realiteit

«Laat de gedachten passeren. Zoals wolken», stelt de rustgevende stem van de therapeute voor. Net op dat moment zie ik René Magrittes vogel verschijnen. Maar dat zou ik net niet mogen doen. Het idee is namelijk om het idee niet te beoordelen (volg je nog?). Maar het is sterker dan mezelf, vooral omdat de lucht vandaag lijkt op het schilderij van de Belgische meester: suikerboonblauw, bezaaid met witte watjeswolken. En bij wijze van bevestiging, legt Claudine uit dat gedachtes niet de werkelijkheid zijn. In het dagelijks leven kunnen we gemakkelijk stress of angst ervaren, gewoon 'bij de gedachte' dat dit of dat zou kunnen gebeuren, of 'bij de gedachte' dat deze of gene persoon dat over ons denkt. Maar dit zijn slechts projecties, reacties van ons archaïsche brein dat de neiging heeft het glas halfleeg te zien, zo stelt ze ons gerust. Door dat idee te evacueren, evacueer je de stress. Maar hoe doe je dat? Makkelijker gezegd dan gedaan.

Dwalende geest

Tijdens de vijf meditaties legt Claudine uit hoe je je «dwalende geest» kan temmen. Niet door nergens aan te denken, maar door ideeën één voor één te verwelkomen en ze mentaal op een whiteboard te noteren, zoals een post-it op je koelkast. Je kan ook proberen naar het landschap als geheel te kijken, zonder op de details te letten (een beetje zoals wanneer je verstrooid bent). Of doen alsof je het leven voor de eerste keer ontdekt, zoals een pasgeboren baby die naar de wereld kijkt zonder vormen en voorwerpen te herkennen. Toegegeven, dat is niet gemakkelijk. Maar alleen al het feit dat je de tijd neemt om het te proberen, creëert een ontspannende bubbel die, laten we eerlijk zijn, anders zelden de kans krijgt zich te openen (we zijn altijd bezig, is het niet fysiek dan wel mentaal).

Mindful eten

Laatste dag: praktijkoefening! We laten de meditatie even achterwege voor een 'mindful' maaltijd. We zijn met tien, maar kennen elkaar nauwelijks (we hebben samen gemediteerd, maar weinig gebabbeld). Claudine stelt voor dat we in stilte eten. Natuurlijk praten we een beetje tussen de gangen door, maar als het tijd is om te eten, sluiten we onze ogen en kauwen we heel langzaam. Wat een ervaring! Elk ingrediënt proeven, de texturen, wat knispert tussen je tanden, de zuurheid... Een echte aanrader! Zeker als je licht wil eten, want na het voorgerecht had ik al geen honger meer. Twintig minuten mindful degusteren is genoeg om de verzadigingshormonen je hersenen te laten bereiken.

Bewust en aanwezig zijn voor jezelf en voor anderen is een echt geschenk. Op zoek naar geluk? Meditatie is een eerste stap...

De ‘Zee en Meditatie’-kuur kan je zes dagen en zes nachten volgen, of een stoomcursus van twee dagen en twee nachten. Meer info vind je op de website.

Hôtel des Thermes Marins in Saint-Malo

Dit majestueuze hotel werd gebouwd in 1875 en in de loop der jaren uitgebreid en gerenoveerd. Sinds 1963 heeft het een centrum voor thalassotherapie, dat vandaag zowat 300.000 kuurgasten per jaar verwelkomt. Om maar te zeggen dat het een van de drijvende krachten van de lokale economie is!

Naast het spaparcours (een brede waaier aan jets en bubbels) worden tal van behandelingen aangeboden. Tijdens de 'Zee en Meditatie'-kuur word je ingepakt met zeewier en geniet je van een zeedrainage, een ontspannende Indische massage, een cranio sacrale reflexologiesessie... En je eet als een vorst, à la carte, in het klassieke of dieetrestaurant.

Tijdens je vrije tijd kan je mooie strandwandelingen of toeristische uitstapjes maken, zoals een bezoek aan de Cité d’Aleth, de gebeeldhouwde rotsen van Rothéneuf, het Grand Aquarium of de beroemde Mont-Saint-Michel. En daarna ga je moe maar voldaan naar bed, in een kamer die een paleis waardig is en met de onberispelijke service van het goedlachs en attent personeel (ze bieden zelfs aan om 's avonds je lakens voor je op te tillen, want je mag je natuurlijk niet te moe maken!).